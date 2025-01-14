ФОТО. Жена Судакова поделилась откровенным воспоминанием. Очень горячо

Жена полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова, Елизавета, поделилась одним из летних воспоминаний.

Девушка опубликовала фото, на котором она в купальнике, с подписью:

«Поставила будильник на лето . Пусть скорее звенит 🏝️⏰», – Елизавета выглядит умопомрачительно на этом фото и её подписчики не остались равнодушными, увидев такую красоту в ленте.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Какая горяча женщина», «Прекрасная», «Вы мой эталон красоты», «В номинации – Богиня, первое место твое 🔥», – такими были комментарии фанов Лизы.

Напомним, что летний отпуск Судаковы провели на греческом полуострове Халкидики, а Елизавета не впервые публикует достаточно откровенный контент на своей странице в IG.