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  4. ФОТО. Жена Судакова поделилась откровенным воспоминанием. Очень горячо
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14 января 2025, 05:14 |
912
0

ФОТО. Жена Судакова поделилась откровенным воспоминанием. Очень горячо

Елизавета Судакова решила зажечь соцсети

14 января 2025, 05:14 |
912
0
ФОТО. Жена Судакова поделилась откровенным воспоминанием. Очень горячо
Instagram. Елизавета Судакова

Жена полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова, Елизавета, поделилась одним из летних воспоминаний.

Девушка опубликовала фото, на котором она в купальнике, с подписью:

«Поставила будильник на лето . Пусть скорее звенит 🏝️⏰», – Елизавета выглядит умопомрачительно на этом фото и её подписчики не остались равнодушными, увидев такую красоту в ленте.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Какая горяча женщина», «Прекрасная», «Вы мой эталон красоты», «В номинации – Богиня, первое место твое 🔥», – такими были комментарии фанов Лизы.

Напомним, что летний отпуск Судаковы провели на греческом полуострове Халкидики, а Елизавета не впервые публикует достаточно откровенный контент на своей странице в IG.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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