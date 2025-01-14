Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Болельщики Миная определили лучшего игрока клуба
Украина. Первая лига
14 января 2025, 04:05 | Обновлено 14 января 2025, 04:06
39
0

Болельщики Миная определили лучшего игрока клуба

В команды Первой лиги не забывают отмечать своих игроков

14 января 2025, 04:05 | Обновлено 14 января 2025, 04:06
39
0
Болельщики Миная определили лучшего игрока клуба
ФК Минай. Максим Росул

19-летний украинский голкипер «Миная» Максим Росул был признан болельщиками лучшим игроком первой части чемпионата.

Голосование проходило среди поклонников закарпатского футбольного клуба в социальных сетях.

Максим Росул получил 29% поддержки.

В первой части сезона Росул принял участие в 10 матчах первой лиги. За этот период он пропустил 14 голов и четыре раза отстоял на «ноль».

Максим Росул - воспитанник «Миная». Он прошел все этапы соревнований с командой, от младших групп до основного состава в Первой лиге.

«Минай», несмотря на надежду вернуться в Премьер-лигу, провалил первую часть сезона и теперь будет бороться за выживание в Первой лиге.


По теме:
Два хавбека Зари, игравшие в аренде за Минай, не определились с будущим
В Карпатах скандал? Пять футболистов переведены в молодежный состав
Дебютный вызов в сборную. Легионер Колоса пропустит начало сборов
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Минай лучший игрок
Олександр Сільченко Источник: ФК Минай
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал срочно хочет подписать легенду Ман Сити после провала в Эль Класико
Футбол | 13 января 2025, 21:50 7
Реал срочно хочет подписать легенду Ман Сити после провала в Эль Класико
Реал срочно хочет подписать легенду Ман Сити после провала в Эль Класико

Мадридцы хотят усилиться Кайлом Уокером

Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
Футбол | 13 января 2025, 11:07 19
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти

Итальянский специалист близок к тому, чтобы потерять работу

«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
Бокс | 13.01.2025, 08:58
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
Кварацхелия меняет Серию А на Лигу 1. Наполи и ПСЖ согласовали условия
Футбол | 14.01.2025, 02:05
Кварацхелия меняет Серию А на Лигу 1. Наполи и ПСЖ согласовали условия
Кварацхелия меняет Серию А на Лигу 1. Наполи и ПСЖ согласовали условия
Назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой
Футбол | 13.01.2025, 19:20
Назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой
Назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
12.01.2025, 23:57 11
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
12.01.2025, 14:31 16
Хоккей
ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
12.01.2025, 00:53 24
Футбол
Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик
Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик
12.01.2025, 22:59 1
Футбол
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
12.01.2025, 23:07 60
Футбол
«Спасибо, жадное пузо». Усик поблагодарил Фьюри после получения награды
«Спасибо, жадное пузо». Усик поблагодарил Фьюри после получения награды
12.01.2025, 01:15
Бокс
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
12.01.2025, 04:05
Бокс
Леннокс Льюис рассказал, что ему не понравилось в реванше Усик – Фьюри
Леннокс Льюис рассказал, что ему не понравилось в реванше Усик – Фьюри
13.01.2025, 03:03 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем