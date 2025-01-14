Болельщики Миная определили лучшего игрока клуба
В команды Первой лиги не забывают отмечать своих игроков
19-летний украинский голкипер «Миная» Максим Росул был признан болельщиками лучшим игроком первой части чемпионата.
Голосование проходило среди поклонников закарпатского футбольного клуба в социальных сетях.
Максим Росул получил 29% поддержки.
В первой части сезона Росул принял участие в 10 матчах первой лиги. За этот период он пропустил 14 голов и четыре раза отстоял на «ноль».
Максим Росул - воспитанник «Миная». Он прошел все этапы соревнований с командой, от младших групп до основного состава в Первой лиге.
«Минай», несмотря на надежду вернуться в Премьер-лигу, провалил первую часть сезона и теперь будет бороться за выживание в Первой лиге.
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