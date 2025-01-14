Болельщики Миная определили лучшего игрока клуба

19-летний украинский голкипер «Миная» Максим Росул был признан болельщиками лучшим игроком первой части чемпионата.

Голосование проходило среди поклонников закарпатского футбольного клуба в социальных сетях.

Максим Росул получил 29% поддержки.

В первой части сезона Росул принял участие в 10 матчах первой лиги. За этот период он пропустил 14 голов и четыре раза отстоял на «ноль».

Максим Росул - воспитанник «Миная». Он прошел все этапы соревнований с командой, от младших групп до основного состава в Первой лиге.

«Минай», несмотря на надежду вернуться в Премьер-лигу, провалил первую часть сезона и теперь будет бороться за выживание в Первой лиге.



