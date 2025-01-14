Вы не поверите, что делал Трубин спустя 20 часов после выигрыша трофея
Чемпионский менталитет
Голкипер «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин показывает пример топ-профессионала.
11 января украинец выиграл серию пенальти и первый трофей в составе «Бенфики» – «орлы» оказались сильнее за «Спортинг» в финале Кубка лиги Португалии.
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Спустя 20 часов по завершении финала Анатолий опубликовал видео с домашним тренировочным процессом, демонстрируя физические упражнения, которые помогают сохранять ему топовые кондиции.
«Без выходных», – красноречиво подписал это видео обладатель Кубка лиги-2024/25.
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