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14 января 2025, 04:00 |
514
0

Вы не поверите, что делал Трубин спустя 20 часов после выигрыша трофея

Чемпионский менталитет

14 января 2025, 04:00 |
514
0
Вы не поверите, что делал Трубин спустя 20 часов после выигрыша трофея
Instagram. Анатолий Трубин

Голкипер «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин показывает пример топ-профессионала.

11 января украинец выиграл серию пенальти и первый трофей в составе «Бенфики» – «орлы» оказались сильнее за «Спортинг» в финале Кубка лиги Португалии.

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Спустя 20 часов по завершении финала Анатолий опубликовал видео с домашним тренировочным процессом, демонстрируя физические упражнения, которые помогают сохранять ему топовые кондиции.

«Без выходных», – красноречиво подписал это видео обладатель Кубка лиги-2024/25.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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