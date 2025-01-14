ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем взял вратаря, который не пустил Украину на мундиаль
Ноттингем Форест подписал контракт с Уэйном Хеннесси
37-летний валийский голкипер Уэйн Хеннеси вернулся в «Ноттингем Форест».
Хеннеси выступал за «Ноттингем» с 2022 по 2024 годы, а летом покинул команду в статусе свободного агента.
Учитывая тяжелую травму, которую вратарь получил еще в прошлом сезоне, он сыграл очень мало матчей за «Ноттингем».
«К сожалению, Уэйн не смог показать все свое мастерство из-за травмы. Но теперь он здоров и снова является частью нашей команды. Мы довольны, что Геннеси снова с нами», - прокомментировал главный тренер Нуну Эшпириту Санту.
Уэйн Геннеси известен и украинским болельщикам. Именно он сохранил ворота на замке в матче Уэльс – Украина, который не дал возможность сборной попасть на Чемпионат мира 2022 года. Тогда Уэльс одержал победу со счетом 1:0.
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