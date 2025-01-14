Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем взял вратаря, который не пустил Украину на мундиаль
Англия
14 января 2025, 02:52 | Обновлено 14 января 2025, 03:23
165
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем взял вратаря, который не пустил Украину на мундиаль

Ноттингем Форест подписал контракт с Уэйном Хеннесси

14 января 2025, 02:52 | Обновлено 14 января 2025, 03:23
165
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем взял вратаря, который не пустил Украину на мундиаль
Getty Images/Global Images Ukraine

37-летний валийский голкипер Уэйн Хеннеси вернулся в «Ноттингем Форест».

Хеннеси выступал за «Ноттингем» с 2022 по 2024 годы, а летом покинул команду в статусе свободного агента.

Учитывая тяжелую травму, которую вратарь получил еще в прошлом сезоне, он сыграл очень мало матчей за «Ноттингем».

«К сожалению, Уэйн не смог показать все свое мастерство из-за травмы. Но теперь он здоров и снова является частью нашей команды. Мы довольны, что Геннеси снова с нами», - прокомментировал главный тренер Нуну Эшпириту Санту.

Уэйн Геннеси известен и украинским болельщикам. Именно он сохранил ворота на замке в матче Уэльс – Украина, который не дал возможность сборной попасть на Чемпионат мира 2022 года. Тогда Уэльс одержал победу со счетом 1:0.

По теме:
Кварацхелия меняет Серию А на Лигу 1. Наполи и ПСЖ согласовали условия
Манчестер Сити договорился о покупке бразильского таланта Палмейраса
Рух и Карпаты установили дедлайн на переход футболистов
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ноттингем Форест трансферы трансферы АПЛ свободный агент
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис ждет. Сколько получит Динамо от продажи Забарного из Борнмута
Футбол | 13 января 2025, 20:12 9
Суркис ждет. Сколько получит Динамо от продажи Забарного из Борнмута
Суркис ждет. Сколько получит Динамо от продажи Забарного из Борнмута

Киевский клуб получит от трансфера 30%

Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
Футбол | 14 января 2025, 00:10 2
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест

Флорентино разочарован игрой Лукаса Васкеса

Леннокс Льюис рассказал, что ему не понравилось в реванше Усик – Фьюри
Бокс | 13.01.2025, 03:03
Леннокс Льюис рассказал, что ему не понравилось в реванше Усик – Фьюри
Леннокс Льюис рассказал, что ему не понравилось в реванше Усик – Фьюри
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
Футбол | 13.01.2025, 20:21
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
АЛЬ-ШЕЙХ: «Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Важное решение»
Бокс | 13.01.2025, 07:51
АЛЬ-ШЕЙХ: «Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Важное решение»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Важное решение»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
12.01.2025, 23:57 11
Футбол
Джошуа обратился к Усику на церемонии, где Александр получил награду
Джошуа обратился к Усику на церемонии, где Александр получил награду
13.01.2025, 08:21 2
Бокс
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
12.01.2025, 22:07 11
Футбол
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
12.01.2025, 23:07 60
Футбол
Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
12.01.2025, 12:49 1
Теннис
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
12.01.2025, 09:03 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем