ФОТО. Невероятная трансформация Ламина Ямала. От слабака до монстра
Понадобилось всего несколько лет...
Специализированное медиа FC Motivate показало в фотографиях невероятную трансформацию Ламина Ямала.
Нападающему «Барселоны» понадобилось всего несколько лет, чтобы превратиться в «футбольного монстра».
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На первом фото Ламину 14 лет, а на последнем – 17:
«Трансформация Ламина Ямала нереальна! ⚡💪 От молодого таланта до физического зверя, он доказывает, что тяжелый труд вне поля имеет значение так же, как и талант на нем. Работа никогда не прекращается! 🏋️ ♂️⚽️», – мотивирует своих подписчиков медиа.
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