Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Невероятная трансформация Ламина Ямала. От слабака до монстра
Другие новости
14 января 2025, 01:11 |
368
0

ФОТО. Невероятная трансформация Ламина Ямала. От слабака до монстра

Понадобилось всего несколько лет...

14 января 2025, 01:11 |
368
0
ФОТО. Невероятная трансформация Ламина Ямала. От слабака до монстра
Instagram. Ламин Ямал с фанатом

Специализированное медиа FC Motivate показало в фотографиях невероятную трансформацию Ламина Ямала.

Нападающему «Барселоны» понадобилось всего несколько лет, чтобы превратиться в «футбольного монстра».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На первом фото Ламину 14 лет, а на последнем – 17:

«Трансформация Ламина Ямала нереальна! ⚡💪 От молодого таланта до физического зверя, он доказывает, что тяжелый труд вне поля имеет значение так же, как и талант на нем. Работа никогда не прекращается! 🏋️ ♂️⚽️», – мотивирует своих подписчиков медиа.

По теме:
Все решил японец. Реал Сосьедад в напряженном матча одолел Вильярреал
Барселона в четвертый раз в ХХІ веке забила в Эль-Класико 5+ голов
У Бруну Фернандеша есть брат. Он также играет в футбол и работает доктором
фото lifestyle Ламин Ямал Барселона сборная Испании по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сага завершена. Главный фаворит на Золотой мяч летом сменит клуб
Футбол | 13 января 2025, 22:09 8
Сага завершена. Главный фаворит на Золотой мяч летом сменит клуб
Сага завершена. Главный фаворит на Золотой мяч летом сменит клуб

Мохамед Салах доиграет сезон в «Ливерпуле», а затем переберется в Саудовскую Аравию

Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
Футбол | 13 января 2025, 20:21 65
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма

Сообщается, что украинцу кололи актовегин в лагере национальной команды

Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
Футбол | 14.01.2025, 00:10
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
ЧМ по хоккею U-20. Украина остается лидером. Таблица после двух туров
Хоккей | 13.01.2025, 05:55
ЧМ по хоккею U-20. Украина остается лидером. Таблица после двух туров
ЧМ по хоккею U-20. Украина остается лидером. Таблица после двух туров
АЛЬ-ШЕЙХ: «Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Важное решение»
Бокс | 13.01.2025, 07:51
АЛЬ-ШЕЙХ: «Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Важное решение»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Важное решение»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
12.01.2025, 23:57 11
Футбол
«Спасибо, жадное пузо». Усик поблагодарил Фьюри после получения награды
«Спасибо, жадное пузо». Усик поблагодарил Фьюри после получения награды
12.01.2025, 01:15
Бокс
«Них*ра не будет». Спортврач – о новом повороте в допинг-скандале Мудрика
«Них*ра не будет». Спортврач – о новом повороте в допинг-скандале Мудрика
12.01.2025, 14:26 18
Футбол
Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик
Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик
12.01.2025, 22:59 1
Футбол
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
12.01.2025, 22:07 11
Футбол
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
13.01.2025, 08:58
Бокс
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
12.01.2025, 23:07 60
Футбол
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
12.01.2025, 09:03 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем