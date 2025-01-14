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14 января 2025, 00:18 | Обновлено 14 января 2025, 00:23
42
0

Кубок нескорених. Состоялся турнир в честь погибшего на Азовстали героя

Игрой в футбол воина и фаната Александра Гряника чествуют уже в четвертый раз

14 января 2025, 00:18 | Обновлено 14 января 2025, 00:23
42
0
Кубок нескорених. Состоялся турнир в честь погибшего на Азовстали героя
Родители Александра Гряника с участниками четвертого турнира

Должно быть 31, но навсегда останется 28… В субботу, 11 января, в зале спорткомплекса Политехнического университета в Киеве состоялся Кубок нескорених, любительский турнир по футзалу памяти героя российско-украинской войны Александра «Гряна» Гряника.

Александр, входивший в фанатские группировки футбольного «Динамо» и хоккейного «Сокола» из Киева, защищал территориальную целостность Украины в составе полка «Азов» с 2016 года, а едва уволился со службы в январе 2022-го, как через месяц началась полномасштабная война. Грян сначала участвовал в боях за Бучу, Ирпень и Гостомель. Когда украинские войска прогнали врага из-под Киева, Александр вместе с побратимами добрался на вертолете в уже окруженный врагом Мариуполь, в помощь друзьям-азовцам. Погиб Саша 8 мая 2022-го, в результате падения на территорию «Азовстали» авиабомбы, за несколько дней до того, как окруженные на заводе воины получили приказ от высшего политического руководства «сохранить жизнь».

Родители Гряна с боевыми побратимами сына

С лета 2023-го родители героя Сергей и Ольга Гряники при поддержке друзей и волонтерских организаций проводят футбольные турниры в память о сыне – зимой до дня рождения (Александр родился 8 января), летом – ко дню гибели. Недавние схожие соревнования – уже четвертые по счету. Традиционно в них принимают участие команды, сформированные из игроков, близких к Саше и семье Гряников, скажем, команда ультрас «Динамо», команда бойцов «Азова», команда журналистов, команда «Оболонь», района, на котором родился и вырос Александр и где вскоре улицу Озерную должны переименовать в честь Александра Гряника. Соответствующая петиция необходимое количество голосов уже собрала.

Команда ультрас «Динамо»

Четвертый Кубок нескорених выиграла команда G-Unit, капитаном которой является одноклассник Александра Гряника, футбольный рефери Павел Белоцерковец. На последних секундах полуфинала этот коллектив победил чемпионов первого турнира, ультрас «Динамо». В финале G-Unit одолели команду «Ника», в составе которой играет кум Гряника-старшего.

Впрочем, важно не то, кто выиграл, а память о герое, которую сквозь такие соревнования поддерживают участники и все присутствующие. Пятый похожий турнир должен состояться в июне 2025-го.

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российско-украинская война ультрас Динамо фанаты аматорский футбол
Иван Вербицкий
Иван Вербицкий Sport.ua
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