Л. Киченок / Чжань Хаоцин – Данилович / Потапова. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда Australian Open 2025 14 января в 05:30
14 января украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2025.
В 1-м раунде украинка и ее напарница Чжань Хаоцин (Тайвань) сыграют против тандема Ольга Данилович (Сербия) / Анастасия Потапова. Поединок состоится 3-м запуском на корте №5 после игры Грачева – Макнелли. Ориентировочное время начала игры – 05:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча тандемов.
Во 2-м раунде победительницы противостояния сыграют либо против Линды Носковой и Хезер Уотсон, либо против Хэрриет Дарт и Диан Парри.
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