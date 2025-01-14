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  4. Л. Киченок / Чжань Хаоцин – Данилович / Потапова. Смотреть онлайн. LIVE
Australian Open
14 января 2025, 00:19 | Обновлено 14 января 2025, 00:21
31
0

Л. Киченок / Чжань Хаоцин – Данилович / Потапова. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда Australian Open 2025 14 января в 05:30

14 января 2025, 00:19 | Обновлено 14 января 2025, 00:21
31
0
Л. Киченок / Чжань Хаоцин – Данилович / Потапова. Смотреть онлайн. LIVE
Instagram. Людмила Киченок

14 января украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде украинка и ее напарница Чжань Хаоцин (Тайвань) сыграют против тандема Ольга Данилович (Сербия) / Анастасия Потапова. Поединок состоится 3-м запуском на корте №5 после игры Грачева – Макнелли. Ориентировочное время начала игры – 05:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча тандемов.

Во 2-м раунде победительницы противостояния сыграют либо против Линды Носковой и Хезер Уотсон, либо против Хэрриет Дарт и Диан Парри.

📺 Видеотрансляция

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Ольга Данилович Анастасия Потапова Людмила Киченок Чжань Хаоцин Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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