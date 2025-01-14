Л. Киченок / Чжань Хаоцин – Данилович / Потапова. Смотреть онлайн. LIVE

14 января украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде украинка и ее напарница Чжань Хаоцин (Тайвань) сыграют против тандема Ольга Данилович (Сербия) / Анастасия Потапова. Поединок состоится 3-м запуском на корте №5 после игры Грачева – Макнелли. Ориентировочное время начала игры – 05:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча тандемов.

Во 2-м раунде победительницы противостояния сыграют либо против Линды Носковой и Хезер Уотсон, либо против Хэрриет Дарт и Диан Парри.

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