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13 января 2025, 23:06 | Обновлено 14 января 2025, 00:38
297
0

У Бруну Фернандеша есть брат. Он также играет в футбол и работает доктором

Мало кто знает про Рикарду Фернандеша

13 января 2025, 23:06 | Обновлено 14 января 2025, 00:38
297
0
У Бруну Фернандеша есть брат. Он также играет в футбол и работает доктором
Sportbible. Бруну и Рикарду Фернадеш

У полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеша, оказывается, есть родной брат, и он также – футболист.

Рикарду Фернандешу 34 года и он выступает за «Рофи ФК» – клуб Южной комбинированной футбольной лиги. То есть, играет на уровне любителей.

Рикарду работает в NHS – Национальной службе здравоохранения Великобритании.

«У нас разные жизни. Бруну – профессиональный футболист, а я работаю в NHS», – сказал Рикарду в интервью FourFourTwo в прошлом году.

«Я не против того, чтобы люди подходили ко мне и говорили о моем брате. Я рад, что Бруну знают во всем мире. «Манчестер Юнайтед» стал для него большим шагом».

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Многие фанаты не знали, что старший Фернандеш тоже футболист, и отреагировали на это комментариями на Reddit.

Один из них сказал: «Он тоже капитан, это семейное».

Второй прокомментировал: «Честная игра. Он также работает на сложной работе в NHS, когда, скорее всего, ему это не нужно, но он решил это сделать».

Третий добавил: «Трудолюбие передается по наследству».

Четвертый пользователь написал: «Один из братьев Бруну работает в моей местной больнице».

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lifestyle Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Sport Bible
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