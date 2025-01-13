У Бруну Фернандеша есть брат. Он также играет в футбол и работает доктором
Мало кто знает про Рикарду Фернандеша
У полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеша, оказывается, есть родной брат, и он также – футболист.
Рикарду Фернандешу 34 года и он выступает за «Рофи ФК» – клуб Южной комбинированной футбольной лиги. То есть, играет на уровне любителей.
Рикарду работает в NHS – Национальной службе здравоохранения Великобритании.
«У нас разные жизни. Бруну – профессиональный футболист, а я работаю в NHS», – сказал Рикарду в интервью FourFourTwo в прошлом году.
«Я не против того, чтобы люди подходили ко мне и говорили о моем брате. Я рад, что Бруну знают во всем мире. «Манчестер Юнайтед» стал для него большим шагом».
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Многие фанаты не знали, что старший Фернандеш тоже футболист, и отреагировали на это комментариями на Reddit.
Один из них сказал: «Он тоже капитан, это семейное».
Второй прокомментировал: «Честная игра. Он также работает на сложной работе в NHS, когда, скорее всего, ему это не нужно, но он решил это сделать».
Третий добавил: «Трудолюбие передается по наследству».
Четвертый пользователь написал: «Один из братьев Бруну работает в моей местной больнице».
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