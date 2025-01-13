Реал срочно хочет подписать легенду Ман Сити после провала в Эль Класико

Легенда «Манчестер Сити» Кайл Уокер может уже в ближайшие дни покинуть английский клуб.

По информации TBRFootball, Уокер получил неожиданный вариант продолжения карьеры из Мадрида. «Реал» испытывает серьезные проблемы на правом фланге обороны после травмы Дани Карвахаля и рассчитывает арендовать Уокера до завершения сезона, чтобы закрыть эту проблему в обороне.

34-летний футболист выступает за «Ман Сити» с 2017 года. За это время он завоевал с командой 17 трофеев, в том числе выиграл Лигу чемпионов и 6 раз стал чемпионом Англии.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола заявил, что Кайл Уокер хочет покинуть «Манчестер Сити»