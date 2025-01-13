Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал срочно хочет подписать легенду Ман Сити после провала в Эль Класико
Испания
13 января 2025, 21:50 |
3418
4

Реал срочно хочет подписать легенду Ман Сити после провала в Эль Класико

Мадридцы хотят усилиться Кайлом Уокером

13 января 2025, 21:50 |
3418
4
Реал срочно хочет подписать легенду Ман Сити после провала в Эль Класико
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Уокер

Легенда «Манчестер Сити» Кайл Уокер может уже в ближайшие дни покинуть английский клуб.

По информации TBRFootball, Уокер получил неожиданный вариант продолжения карьеры из Мадрида. «Реал» испытывает серьезные проблемы на правом фланге обороны после травмы Дани Карвахаля и рассчитывает арендовать Уокера до завершения сезона, чтобы закрыть эту проблему в обороне.

34-летний футболист выступает за «Ман Сити» с 2017 года. За это время он завоевал с командой 17 трофеев, в том числе выиграл Лигу чемпионов и 6 раз стал чемпионом Англии.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола заявил, что Кайл Уокер хочет покинуть «Манчестер Сити»

По теме:
Гвардиола развелся с женой, были в отношениях 30 лет. Известна причина
Сага завершена. Главный фаворит на Золотой мяч летом сменит клуб
«Довбик помог Раньери». Наставнику Ромы посоветовали не покупать игроков
Серия A трансферы Манчестер Сити Кайл Уокер трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Реал Мадрид
Дмитро Олійник Источник: The Boot Room
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джошуа обратился к Усику на церемонии, где Александр получил награду
Бокс | 13 января 2025, 08:21 2
Джошуа обратился к Усику на церемонии, где Александр получил награду
Джошуа обратился к Усику на церемонии, где Александр получил награду

Энтони отдал должное украинскому чемпиону

Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
Футбол | 13 января 2025, 20:21 45
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма

Сообщается, что украинцу кололи актовегин в лагере национальной команды

ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
Футбол | 12.01.2025, 22:07
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
Динамо сделало предложение по трансферу игрока молодежной сборной Украины
Футбол | 13.01.2025, 20:39
Динамо сделало предложение по трансферу игрока молодежной сборной Украины
Динамо сделало предложение по трансферу игрока молодежной сборной Украины
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
Футбол | 13.01.2025, 11:07
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
Реалу больше делать нехрен, как подписывать 35-летнего.
Ответить
+1
T-800
а Трент будет бегать в полузащите, такого сменщика Луке никто не ждал
Ответить
0
Gargantua81
он сейчас играет не лучше чем Лукас
Ответить
0
uausa
На правому фланзі? Там весь захист треба міняти
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик
Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик
12.01.2025, 22:59 1
Футбол
ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
12.01.2025, 00:53 24
Футбол
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
12.01.2025, 23:07 60
Футбол
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
13.01.2025, 08:58
Бокс
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
12.01.2025, 09:03 48
Футбол
Суркис обратился к Милевскому с официальным письмом
Суркис обратился к Милевскому с официальным письмом
12.01.2025, 14:46 12
Футбол
Усик выполнил обещание перед Чисорой. Он встретился с обидчиком Ломаченко
Усик выполнил обещание перед Чисорой. Он встретился с обидчиком Ломаченко
13.01.2025, 04:18 2
Бокс
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
12.01.2025, 23:57 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем