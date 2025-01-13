От «не Лукаку» до «мы его еще увидим». Как в Италии оценили игру Довбика

Итальянские журналисты неоднозначно оценили игру украинского форварда «Ромы» Артема Довбика в матче 20-го тура итальянской Серии А с «Болоньей».

Ресурс RomaNews приводит несколько цитат относительно выступления 27-летнего нападающего во встрече, которая состоялась в воскресенье, 12 января, и завершилась со счетом 2:2. Довбик спас «Рому» от поражения, реализовав пенальти в компенсированное ко второму тайму время.

Пьеро Торри: «Довбик хорошо сыграл в первом тайме, он выполнил много грязной работы, даже если для меня он не является игроком, который способен выполнять такую работу. Украинец – не Лукаку, ему нужно отдавать мяч на ход, как говорил Раньери. Но в любом случае Артем забил важный пенальти, хотя он и выглядел уставшим последние четверть часа. Я бы заменил его. Возможно, Раньери сделал замены несколько поздно».

Риккардо Котумаччо: «Понятно, что гол Довбика заставляет нас кричать от радости, но не нужно переоценивать его игру. Украинец порой, кажется, будто играет просто по инерции».

Валентина Катони: «Довбик никогда не будет проблемой, но, конечно, для него это тоже большое недоразумение. Он делает свое дело, но большой ошибкой является то, что у нас есть только один нападающий».

Валерио Россомандо: «По моему мнению, Довбику нужно понять команду, он не бьет по воротам. Во втором тайме Артем потерял много мячей. Украинец пока не дает того, на что все рассчитывали, но однозначного это и не провал. Критиковать Довбика в этом сезоне – правильно, потому что он способен на большее».

Давиде Фиданза: «На мой взгляд, настоящего Довбика мы увидим в следующем сезоне. Он сыграл хороший матч, особенно в первом тайме. Украинец должен быть злее, но он точно может еще расти».