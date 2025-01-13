Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. От «не Лукаку» до «мы его еще увидим». Как в Италии оценили игру Довбика
Италия
13 января 2025, 21:32 |
1346
1

От «не Лукаку» до «мы его еще увидим». Как в Италии оценили игру Довбика

Реакция итальянских журналистов на выступление Артема в матче с Болоньей

13 января 2025, 21:32 |
1346
1
От «не Лукаку» до «мы его еще увидим». Как в Италии оценили игру Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянские журналисты неоднозначно оценили игру украинского форварда «Ромы» Артема Довбика в матче 20-го тура итальянской Серии А с «Болоньей».

Ресурс RomaNews приводит несколько цитат относительно выступления 27-летнего нападающего во встрече, которая состоялась в воскресенье, 12 января, и завершилась со счетом 2:2. Довбик спас «Рому» от поражения, реализовав пенальти в компенсированное ко второму тайму время.

Пьеро Торри: «Довбик хорошо сыграл в первом тайме, он выполнил много грязной работы, даже если для меня он не является игроком, который способен выполнять такую работу. Украинец – не Лукаку, ему нужно отдавать мяч на ход, как говорил Раньери. Но в любом случае Артем забил важный пенальти, хотя он и выглядел уставшим последние четверть часа. Я бы заменил его. Возможно, Раньери сделал замены несколько поздно».

Риккардо Котумаччо: «Понятно, что гол Довбика заставляет нас кричать от радости, но не нужно переоценивать его игру. Украинец порой, кажется, будто играет просто по инерции».

Валентина Катони: «Довбик никогда не будет проблемой, но, конечно, для него это тоже большое недоразумение. Он делает свое дело, но большой ошибкой является то, что у нас есть только один нападающий».

Валерио Россомандо: «По моему мнению, Довбику нужно понять команду, он не бьет по воротам. Во втором тайме Артем потерял много мячей. Украинец пока не дает того, на что все рассчитывали, но однозначного это и не провал. Критиковать Довбика в этом сезоне – правильно, потому что он способен на большее».

Давиде Фиданза: «На мой взгляд, настоящего Довбика мы увидим в следующем сезоне. Он сыграл хороший матч, особенно в первом тайме. Украинец должен быть злее, но он точно может еще расти».

По теме:
Реал срочно хочет подписать легенду Ман Сити после провала в Эль Класико
«Довбик помог Раньери». Наставнику Ромы посоветовали не покупать игроков
Антонио Кассано: «Леао не футболист. Пусть идет зарабатывать хип-хопом»
чемпионат Италии по футболу Серия A Артем Довбик Клаудио Раньери Рома Рим Болонья
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АЛЬ-ШЕЙХ: «Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Важное решение»
Бокс | 13 января 2025, 07:51 0
АЛЬ-ШЕЙХ: «Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Важное решение»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Важное решение»

Турки сообщил, что Александр еще вернется на ринг

Динамо сделало предложение по трансферу игрока молодежной сборной Украины
Футбол | 13 января 2025, 20:39 6
Динамо сделало предложение по трансферу игрока молодежной сборной Украины
Динамо сделало предложение по трансферу игрока молодежной сборной Украины

Киевляне хотят подписать Романа Дидыка

Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
Футбол | 12.01.2025, 23:07
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
Футбол | 13.01.2025, 11:07
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
Футбол | 13.01.2025, 20:21
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Конструктивна критика. Все вірно. Катоні сказала, що " Нажаль, є тільки один форвард". Узбека не рахують
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
11.01.2025, 20:03
Бокс
Джошуа обратился к Усику на церемонии, где Александр получил награду
Джошуа обратился к Усику на церемонии, где Александр получил награду
13.01.2025, 08:21 2
Бокс
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
12.01.2025, 23:57 11
Футбол
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
13.01.2025, 08:58
Бокс
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
12.01.2025, 09:03 48
Футбол
«Них*ра не будет». Спортврач – о новом повороте в допинг-скандале Мудрика
«Них*ра не будет». Спортврач – о новом повороте в допинг-скандале Мудрика
12.01.2025, 14:26 18
Футбол
Роналду выдвинул главное условие для продления контракта с Аль-Насром
Роналду выдвинул главное условие для продления контракта с Аль-Насром
12.01.2025, 10:52 2
Футбол
ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
12.01.2025, 00:53 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем