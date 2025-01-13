Решение тренера. Трубин не сыграет в следующем матче Бенфики

14 января состоится матч 1/8 финала Кубка Португалии – «Бенфика» на выезде сыграет против «Фаренсе».

Украинский вратарь лиссабонского клуба Анатолий Трубин пропустит этот поединок. Об этом заявил наставник «Бенфики» Бруну Лаже. Журналисты спросили главного тренера о ротации состава, на что он ответил:

«Я не знаю, кто выйдет на поле в предстоящей встречи. Единственная вещь, в которой я уверен – то, что в воротах будет стоять Соареш», – рассказал Лаже.

22-летний Самуел Соареш является резервным вратарем «Бенфики» и в этом сезоне выходил на поле всего два раза (как раз в Кубке Португалии). Анатолий Трубин в последнем матче помог клубу победить в финале Кубка португальской лиги.