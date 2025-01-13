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  4. Решение тренера. Трубин не сыграет в следующем матче Бенфики
Португалия
13 января 2025, 20:07 |
2366
1

Решение тренера. Трубин не сыграет в следующем матче Бенфики

Лисабонский клуб 14 января встретится с «Фаренсе»

13 января 2025, 20:07 |
2366
1
Решение тренера. Трубин не сыграет в следующем матче Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

14 января состоится матч 1/8 финала Кубка Португалии – «Бенфика» на выезде сыграет против «Фаренсе».

Украинский вратарь лиссабонского клуба Анатолий Трубин пропустит этот поединок. Об этом заявил наставник «Бенфики» Бруну Лаже. Журналисты спросили главного тренера о ротации состава, на что он ответил:

«Я не знаю, кто выйдет на поле в предстоящей встречи. Единственная вещь, в которой я уверен – то, что в воротах будет стоять Соареш», – рассказал Лаже.

22-летний Самуел Соареш является резервным вратарем «Бенфики» и в этом сезоне выходил на поле всего два раза (как раз в Кубке Португалии). Анатолий Трубин в последнем матче помог клубу победить в финале Кубка португальской лиги.

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Кубок Португалии по футболу Бенфика Фаренсе Анатолий Трубин Бруну Лаже Самуэл Соареш
Микола Титюк Источник: Maisfutebol
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