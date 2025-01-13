Новичок Полесья: «Мне говорили не ехать в Украину. Но в Израиле тоже война»

Клуб УПЛ «Полесье» на днях подписал израильского атакующего полузащитника Офека Битона, который не испугался приехать в Украину, несмотря на войну.

В его родной стране боевые действия продолжатся постоянно.

«Некоторые говорили мне не ехать в Украину, ведь идет война, но в Израиле же тоже война. Я хочу играть в Европе, и не отказываюсь от своей мечты».

«Я прибыл в расположение «Полесья» и был поражен базой клуба. Кого знаю в Украине? Общался с Эдуардо Герреро из «Динамо». Он рассказал мне о чемпионате, советовал ехать в Украину», – сказал Битон.