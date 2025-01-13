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Украина. Премьер лига
13 января 2025, 20:05 | Обновлено 13 января 2025, 20:07
546
2

Новичок Полесья: «Мне говорили не ехать в Украину. Но в Израиле тоже война»

Битон не испугался приехать в Украину

13 января 2025, 20:05 | Обновлено 13 января 2025, 20:07
546
2
Новичок Полесья: «Мне говорили не ехать в Украину. Но в Израиле тоже война»
ФК Полесье. Офек Битон

Клуб УПЛ «Полесье» на днях подписал израильского атакующего полузащитника Офека Битона, который не испугался приехать в Украину, несмотря на войну.

В его родной стране боевые действия продолжатся постоянно.

«Некоторые говорили мне не ехать в Украину, ведь идет война, но в Израиле же тоже война. Я хочу играть в Европе, и не отказываюсь от своей мечты».

«Я прибыл в расположение «Полесья» и был поражен базой клуба. Кого знаю в Украине? Общался с Эдуардо Герреро из «Динамо». Он рассказал мне о чемпионате, советовал ехать в Украину», – сказал Битон.

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Офек Битон Полесье Житомир российско-украинская война Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Полесье
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Lulinnha
Чуваку не привыкать к воздушным тревогам в любое время суток. Это негативный опыт. Но ему это поможет для адаптации. 
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Saar
Писали ж : Батон
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