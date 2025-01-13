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  4. Ангелина Калинина – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
13 января 2025, 19:24 |
178
0

Ангелина Калинина – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда Australian Open 2025 14 января в 07:30

13 января 2025, 19:24 |
178
0
Ангелина Калинина – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

14 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 48) начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде украинка сыграет против Онс Жабер (Тунис, WTA 39). Поединок начнется 4-м запуском на 1573 Arena после игры Шелтон – Накашима. Ориентировочное время начала поединка – 07:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Жабер.

Победительница противостояния во 2-м раунде сыграет либо против Камилы Осорио (Колумбия, WTA 59), либо против Марии Саккари (Греция, WTA 30).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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