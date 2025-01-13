Ангелина Калинина – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда Australian Open 2025 14 января в 07:30
14 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 48) начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.
В 1-м раунде украинка сыграет против Онс Жабер (Тунис, WTA 39). Поединок начнется 4-м запуском на 1573 Arena после игры Шелтон – Накашима. Ориентировочное время начала поединка – 07:30 по Киеву.
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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Жабер.
Победительница противостояния во 2-м раунде сыграет либо против Камилы Осорио (Колумбия, WTA 59), либо против Марии Саккари (Греция, WTA 30).
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