Даяна Ястремская – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде украинка сыграет против Майяр Шериф (Египет, WTA 65). Поединок состоится 2-м запуском на корте №14 после игры Блинкова / У Фансень – Баррейдж / Таусон. Ориентировочное время начала игры – 03:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во 2-м круге сыграет либо против Данки Ковинич (Черногория, WTA 1289), либо против Лулу Сан (Новая Зеландия, WTA 44).

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