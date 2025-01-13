Даяна Ястремская – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда Australian Open 2025 14 января в 03:30
14 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.
В 1-м раунде украинка сыграет против Майяр Шериф (Египет, WTA 65). Поединок состоится 2-м запуском на корте №14 после игры Блинкова / У Фансень – Баррейдж / Таусон. Ориентировочное время начала игры – 03:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния во 2-м круге сыграет либо против Данки Ковинич (Черногория, WTA 1289), либо против Лулу Сан (Новая Зеландия, WTA 44).
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