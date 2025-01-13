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Australian Open
13 января 2025, 19:18 | Обновлено 13 января 2025, 19:23
199
0

Даяна Ястремская – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда Australian Open 2025 14 января в 03:30

13 января 2025, 19:18 | Обновлено 13 января 2025, 19:23
199
0
Даяна Ястремская – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

14 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде украинка сыграет против Майяр Шериф (Египет, WTA 65). Поединок состоится 2-м запуском на корте №14 после игры Блинкова / У Фансень – Баррейдж / Таусон. Ориентировочное время начала игры – 03:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во 2-м круге сыграет либо против Данки Ковинич (Черногория, WTA 1289), либо против Лулу Сан (Новая Зеландия, WTA 44).

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Майяр Шериф Даяна Ястремская смотреть онлайн Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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