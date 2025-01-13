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  4. Есть ли шанс на ЛЧ? Тренер Жироны рассказал о задаче на сезон
Испания
13 января 2025, 16:28 |
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Есть ли шанс на ЛЧ? Тренер Жироны рассказал о задаче на сезон

Мичел расстроен вылетом из Кубка Испании

13 января 2025, 16:28 |
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Есть ли шанс на ЛЧ? Тренер Жироны рассказал о задаче на сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Тренер «Жироны» Мичел после победы в первом матче 2025 года отметил, что надеется на борьбу за зону еврокубков по итогам сезона Ла Лиги, не уточняя турнир.

От топ-4 команда отстает на 8 очков.

«Мы настроены бороться за еврокубки, но более понятная картина появится в последней трети сезона. В наших мыслях мы должны бороться за зону еврокубков, однако еще рано делать предположения, где мы финишируем. В январе у нас еще Лига чемпионов, потом тяжелые два месяца. Хочется до конца бороться за возвращение в еврокубки».

«28 очков – неплохой результат, учитывая наш график матчей. Жаль, что так рано вылетели из Кубка Испании. В Лиге чемпионов в 2-3 встречах могли рассчитывать на большее», – сказал Мичел.

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Иван Зинченко Источник: AS
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