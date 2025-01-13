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Испания
13 января 2025, 16:09 | Обновлено 13 января 2025, 16:44
780
1

ФИФА ввела трансферный запрет для двух клубов Ла лиги

Наказаны испанские команды «Мальорка» и «Райо Вальекано»

13 января 2025, 16:09 | Обновлено 13 января 2025, 16:44
780
1
ФИФА ввела трансферный запрет для двух клубов Ла лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации, опубликованной 9 января на официальном сайте ФИФА, обоим клубам Ла Лиги запрещено регистрировать новых футболистов в течение трех следующих трансферных периодов – до 2026 года.

Издание Marca сообщает, что в «Райо Вальекано» заявили об отсутствии какого-либо предупреждения и назвали решение неожиданным.

В «Мальорке» же причиной санкций назвали административную ошибку, отметив, что ситуацию уже удалось решить.

«Райо Вальекано» после 19 туров идет на девятом месте в Ла лиге. «Мальорка» находится на шестой строчке.

Также на сайте ФИФА сообщают о наложении трансферного бана испанской команде из третьего дивизиона – «Солана».

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Олександр Сільченко Источник: Marca
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Муґунот Уух
ідіоти. Барселона мутить, а карають Мальорку 
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