ФИФА ввела трансферный запрет для двух клубов Ла лиги
Наказаны испанские команды «Мальорка» и «Райо Вальекано»
По информации, опубликованной 9 января на официальном сайте ФИФА, обоим клубам Ла Лиги запрещено регистрировать новых футболистов в течение трех следующих трансферных периодов – до 2026 года.
Издание Marca сообщает, что в «Райо Вальекано» заявили об отсутствии какого-либо предупреждения и назвали решение неожиданным.
В «Мальорке» же причиной санкций назвали административную ошибку, отметив, что ситуацию уже удалось решить.
«Райо Вальекано» после 19 туров идет на девятом месте в Ла лиге. «Мальорка» находится на шестой строчке.
Также на сайте ФИФА сообщают о наложении трансферного бана испанской команде из третьего дивизиона – «Солана».
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