Представитель Украинской Премьер-лиги ЛНЗ в клубном Telegram-канале сообщил, что команда отправилась на тренировочный сбор в Испанию.

Межсезонный коллектив проведет в городе Эстепона с 15 января по 15 февраля.

Подопечные Романа Григорчука в Испании проведут 8 контрольных поединков, однако имена соперников пока неизвестны.

В турнирной таблице чемпионата Украины ЛНЗ занимает десятое место, имея в активе 19 баллов.

ФОТО. На пути в Испанию. ЛНЗ отправился на тренировочный сбор