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  4. ФОТО. На пути в Испанию. ЛНЗ отправился на тренировочный сбор
Украина. Премьер лига
13 января 2025, 16:28 | Обновлено 13 января 2025, 16:31
171
0

ФОТО. На пути в Испанию. ЛНЗ отправился на тренировочный сбор

Сбор пройдет с 15 января по 15 февраля

13 января 2025, 16:28 | Обновлено 13 января 2025, 16:31
171
0
ФОТО. На пути в Испанию. ЛНЗ отправился на тренировочный сбор
ФК ЛНЗ

Представитель Украинской Премьер-лиги ЛНЗ в клубном Telegram-канале сообщил, что команда отправилась на тренировочный сбор в Испанию.

Межсезонный коллектив проведет в городе Эстепона с 15 января по 15 февраля.

Подопечные Романа Григорчука в Испании проведут 8 контрольных поединков, однако имена соперников пока неизвестны.

В турнирной таблице чемпионата Украины ЛНЗ занимает десятое место, имея в активе 19 баллов.

ФОТО. На пути в Испанию. ЛНЗ отправился на тренировочный сбор

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Источник: Сыч хочет в Динамо, киевляне не тянут трансфер
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Роман Григорчук чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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