Украина. Премьер лига13 января 2025, 16:28 | Обновлено 13 января 2025, 16:31
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ФОТО. На пути в Испанию. ЛНЗ отправился на тренировочный сбор
Сбор пройдет с 15 января по 15 февраля
13 января 2025, 16:28 | Обновлено 13 января 2025, 16:31
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Представитель Украинской Премьер-лиги ЛНЗ в клубном Telegram-канале сообщил, что команда отправилась на тренировочный сбор в Испанию.
Межсезонный коллектив проведет в городе Эстепона с 15 января по 15 февраля.
Подопечные Романа Григорчука в Испании проведут 8 контрольных поединков, однако имена соперников пока неизвестны.
В турнирной таблице чемпионата Украины ЛНЗ занимает десятое место, имея в активе 19 баллов.
ФОТО. На пути в Испанию. ЛНЗ отправился на тренировочный сбор
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