Киевское «Динамо» проводит третий контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды является клуб «Видзев» Лодзь из Польши.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 88-й минуте поединка столичному клубу удалось сравнять счет во встрече – забитым мячом с пенальти отметился нападающий Владислав Ванат. Этот гол стал для него первым на нынешних зимних сборах в Турции.

ВИДЕО. Динамо на 88-й минуте сравняло счет в товарищеском матче