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Украина. Премьер лига
13 января 2025, 15:51 | Обновлено 13 января 2025, 17:01
733
0

ВИДЕО. Динамо на 88-й минуте сравняло счет в товарищеском матче

Забитым мячом отличился Владислав Ванат

13 января 2025, 15:51 | Обновлено 13 января 2025, 17:01
733
0
ВИДЕО. Динамо на 88-й минуте сравняло счет в товарищеском матче
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Киевское «Динамо» проводит третий контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды является клуб «Видзев» Лодзь из Польши.

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На 88-й минуте поединка столичному клубу удалось сравнять счет во встрече – забитым мячом с пенальти отметился нападающий Владислав Ванат. Этот гол стал для него первым на нынешних зимних сборах в Турции.

ВИДЕО. Динамо на 88-й минуте сравняло счет в товарищеском матче

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Источник: Сыч хочет в Динамо, киевляне не тянут трансфер
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Динамо Киев товарищеские матчи Видзев Лодзь учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Владислав Ванат
Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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