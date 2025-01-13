ВИДЕО. Динамо на 88-й минуте сравняло счет в товарищеском матче
Забитым мячом отличился Владислав Ванат
Киевское «Динамо» проводит третий контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником киевской команды является клуб «Видзев» Лодзь из Польши.
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На 88-й минуте поединка столичному клубу удалось сравнять счет во встрече – забитым мячом с пенальти отметился нападающий Владислав Ванат. Этот гол стал для него первым на нынешних зимних сборах в Турции.
ВИДЕО. Динамо на 88-й минуте сравняло счет в товарищеском матче
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