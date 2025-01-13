Экс-полузащитник сборной Украины: «Такую Барселону тяжело остановить»

Бывший игрок национальной сборной Украины Олег Шелаев в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от вчерашней победы «Барселоны» в финале Суперкубка Испании над «Реалом» – 5:2:

– До стартового свистка я считал фаворитом «Барселону». Прежде всего, каталонцы имели психологическое преимущество, ведь совсем недавно сокрушили мадридцев в чемпионате Ла Лиги – 4:0. Во-вторых, последние неудачи каталонцев на внутренней арене заставляли их вчера доказывать, что это – случайность. Ну и, наконец, «Барселона» нынешнего образца благодаря таланту нового рулевого немца Флика научилась в ключевой момент добиваться нужного результата.

– Ожидали, что преимущество каталонцев в счете будет настолько убедительным?

– Крупную победу, конечно, не ожидал. Но в такую «Барселону» нельзя не влюбиться, ее не выбил из колеи даже первый пропущенный мяч. Она методично наращивала давление в поисках уязвимых мест в защите мадридцев. И добилась своего, воспользовавшись тем, что у соперника явно выпадали из ансамбля Чуамени и Васкес, все же, оборона – не их добродетель.

– Чем можно объяснить, что дерби «Барселоны» и «Реала» всегда богаты на голы?

– Очень высоким уровнем индивидуального мастерства футболистов, которые самостоятельно могут решить судьбу эпизода. Во-вторых, эти противостояния становятся настоящим шоу и поэтому соперники всегда действуют с открытым забралом. Болельщики банально бы не простили игрокам появление у ворот каких-то, образно говоря, автобусов.

– В тактическом плане участники чем-то удивили?

– Нет, действовали в привычном стиле. «Барсеэлона», как всегда, качественно высоко прессинговала, а „Реал“ на этот раз был неубедительным в переходной фазе, потому что часто уступал в скорости принятия решений. Удивило разве то, что мадридцы даже играя в большинстве не имели игрового преимущества. Видимо, после четвертого пропущенного мяча они уже не верили, что могут спастись.

– Чем вам больше всего запомнилась «Барселона» во вчерашнем поединке?

– Уже давно покинули ряды каталонцев Хави, Иньеста, у которых практически нереально было отобрать мяч, но и сейчас в их составе много очень техничных исполнителей. Однако в отличие от своих легендарных предшественников, они более агрессивны, а благодаря четким вертикальным передачам изрядно донимают даже визави такого уровня, как «Реал». Респект. Такую «Барселону» очень сложно остановить.

Ранее мы сообщали, что суперзвезда «Реала» может покинуть клуб после провального матча с «Барселоной».