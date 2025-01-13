Суперзвезда Реала может покинуть клуб после провального матча с Барселоной

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть королевский клуб, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, 24-летний футболист сильно разочарован игрой команды и своей лично в финале Суперкубка Испании против каталонской «Барселоны» (2:5).

Отмечается, что в конце сезона игрок рассмотрит варианты продолжения карьеры за пределами Мадрида.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.