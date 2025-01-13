Суперзвезда Реала может покинуть клуб после провального матча с Барселоной
Винисиус Жуниор расстроен унизительным поражением
Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть королевский клуб, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, 24-летний футболист сильно разочарован игрой команды и своей лично в финале Суперкубка Испании против каталонской «Барселоны» (2:5).
Отмечается, что в конце сезона игрок рассмотрит варианты продолжения карьеры за пределами Мадрида.
В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент киевского «Динамо» поздравил своего бывшего игрока с Днем рождения
Клаудио Раньери высказался о ничьей в 20-м туре Серии А