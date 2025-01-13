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Испания
13 января 2025, 14:01 |
2891
5

Суперзвезда Реала может покинуть клуб после провального матча с Барселоной

Винисиус Жуниор расстроен унизительным поражением

13 января 2025, 14:01 |
2891
5
Суперзвезда Реала может покинуть клуб после провального матча с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть королевский клуб, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, 24-летний футболист сильно разочарован игрой команды и своей лично в финале Суперкубка Испании против каталонской «Барселоны» (2:5).

Отмечается, что в конце сезона игрок рассмотрит варианты продолжения карьеры за пределами Мадрида.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

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Дмитро Вус Источник: Fichajes.net
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Тарас Костюк
ну і куди воно піде? він думає десь в іншому місці буде тільки вигравати? Нийло якесь
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+1
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potemkin78
 который раз в этом сезоне?
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0
serhiy
де йдеш ? не знаєш ? )
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0
Перець
хіба що до своїх
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0
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