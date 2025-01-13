Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Горжусь». Тер Штеген отреагировал на победу Барсы над Реалом в Суперкубке
Испания
13 января 2025, 12:49 | Обновлено 13 января 2025, 12:50
595
0

«Горжусь». Тер Штеген отреагировал на победу Барсы над Реалом в Суперкубке

Немец доволен игрой одноклубников

13 января 2025, 12:49 | Обновлено 13 января 2025, 12:50
595
0
«Горжусь». Тер Штеген отреагировал на победу Барсы над Реалом в Суперкубке
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Анде тер Штеген

Травмированный голкипер каталонской Барселоны Марк-Анде тер Штеген поделился эмоциями после победы над мадридским «Реалом» в финальном матче за Суперкубок Испании (5:2).

«Горжусь тем, что могу поднять кубок от имени всех. Каждый в раздевалке мог поднять кубок.

Восстановление после травмы? По-видимому, это длинный путь, но я вижу небольшой свет в конце тоннеля. Я хорошо работаю. Вокруг меня есть люди, которые помогают мне каждый день», – сказал немец.

Ранее победу «Барселоны» над «Реалом» прокомментировал наставник каталонцев Ханси Флик.

По теме:
Кунде объяснил, как удаление Щенсны повлияло на Барселону в матче с Реалом
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
Левандовски неожиданно отреагировал на триумф Барсы над Реалом в Суперкубке
Марк-Андре тер Штеген Суперкубок Испании по футболу Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона
Олег Вахоцкий Источник: Marca
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Двадцать лет спустя. 7 самых дорогих трансферов зимы в УПЛ сезона-2004/05
Футбол | 13 января 2025, 12:59 0
Двадцать лет спустя. 7 самых дорогих трансферов зимы в УПЛ сезона-2004/05
Двадцать лет спустя. 7 самых дорогих трансферов зимы в УПЛ сезона-2004/05

Алексей Сливченко предлагает вспомнить наиболее знаковые переходы нашего чемпионата в начале 2005-го

Джошуа обратился к Усику на церемонии, где Александр получил награду
Бокс | 13 января 2025, 08:21 1
Джошуа обратился к Усику на церемонии, где Александр получил награду
Джошуа обратился к Усику на церемонии, где Александр получил награду

Энтони отдал должное украинскому чемпиону

Шахтер проиграл Металлисту 1925 еще и конкуренцию за базу Emily Resort
Футбол | 13.01.2025, 12:07
Шахтер проиграл Металлисту 1925 еще и конкуренцию за базу Emily Resort
Шахтер проиграл Металлисту 1925 еще и конкуренцию за базу Emily Resort
АЛЬ-ШЕЙХ: «Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Важное решение»
Бокс | 13.01.2025, 07:51
АЛЬ-ШЕЙХ: «Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Важное решение»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Важное решение»
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
Бокс | 13.01.2025, 08:58
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
12.01.2025, 12:49 1
Теннис
Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик
Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик
12.01.2025, 22:59 1
Футбол
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
12.01.2025, 23:57 11
Футбол
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
12.01.2025, 23:07 59
Футбол
Забросили 8 шайб. Сборная Украины стартовала на ЧМ по хоккею U-20
Забросили 8 шайб. Сборная Украины стартовала на ЧМ по хоккею U-20
11.01.2025, 18:17 26
Хоккей
Мощное усиление. Две звезды топового клуба согласились перейти в Барсу
Мощное усиление. Две звезды топового клуба согласились перейти в Барсу
11.01.2025, 20:21 1
Футбол
Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
12.01.2025, 12:01 27
Футбол
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
12.01.2025, 04:05
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем