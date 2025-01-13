«Горжусь». Тер Штеген отреагировал на победу Барсы над Реалом в Суперкубке

Травмированный голкипер каталонской Барселоны Марк-Анде тер Штеген поделился эмоциями после победы над мадридским «Реалом» в финальном матче за Суперкубок Испании (5:2).

«Горжусь тем, что могу поднять кубок от имени всех. Каждый в раздевалке мог поднять кубок.

Восстановление после травмы? По-видимому, это длинный путь, но я вижу небольшой свет в конце тоннеля. Я хорошо работаю. Вокруг меня есть люди, которые помогают мне каждый день», – сказал немец.

Ранее победу «Барселоны» над «Реалом» прокомментировал наставник каталонцев Ханси Флик.