Калюжный определился с будущим. Александрия нашла ему замену в Шахтере
Егор Назарина и Иван Калюжный могут поменяться клубами
Дебютант национальной сборной Украины Иван Калюжный не планирует продлевать контракт с «Александрией». Об этом сообщило ТаТоТаке.
По информации источника, руководство «Александрии» рассматривает вариант обмена Ивана Калюжного на полузащитника донецкого «Шахтера» Егора Назарину, который почти не получает игровой практики в расположении «горняков».
В этом сезоне Калюжный провел за «Александрию» 16 матчей, отличился одним забитым голом и одной результативной передачей. Назарина провел за «горняков» два матча во всех турнирах и не отличился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтер» проиграл борьбу «Металлисту 1925» за Илью Крупского
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