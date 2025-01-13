Калюжный определился с будущим. Александрия нашла ему замену в Шахтере

Дебютант национальной сборной Украины Иван Калюжный не планирует продлевать контракт с «Александрией». Об этом сообщило ТаТоТаке.

По информации источника, руководство «Александрии» рассматривает вариант обмена Ивана Калюжного на полузащитника донецкого «Шахтера» Егора Назарину, который почти не получает игровой практики в расположении «горняков».

В этом сезоне Калюжный провел за «Александрию» 16 матчей, отличился одним забитым голом и одной результативной передачей. Назарина провел за «горняков» два матча во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтер» проиграл борьбу «Металлисту 1925» за Илью Крупского