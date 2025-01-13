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  4. Калюжный определился с будущим. Александрия нашла ему замену в Шахтере
Украина. Премьер лига
13 января 2025, 12:24 | Обновлено 13 января 2025, 12:29
2972
3

Калюжный определился с будущим. Александрия нашла ему замену в Шахтере

Егор Назарина и Иван Калюжный могут поменяться клубами

13 января 2025, 12:24 | Обновлено 13 января 2025, 12:29
2972
3
Калюжный определился с будущим. Александрия нашла ему замену в Шахтере
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Назарина

Дебютант национальной сборной Украины Иван Калюжный не планирует продлевать контракт с «Александрией». Об этом сообщило ТаТоТаке.

По информации источника, руководство «Александрии» рассматривает вариант обмена Ивана Калюжного на полузащитника донецкого «Шахтера» Егора Назарину, который почти не получает игровой практики в расположении «горняков».

В этом сезоне Калюжный провел за «Александрию» 16 матчей, отличился одним забитым голом и одной результативной передачей. Назарина провел за «горняков» два матча во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтер» проиграл борьбу «Металлисту 1925» за Илью Крупского

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Егор Назарина Иван Калюжный трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Александрия чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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Alex Moos
Вызвали в сборную, сразу "звезда" пошла по рукам.
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+1
Lulinnha
А Калюжный в МанСити собрался ??? 
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0
AK.228
Самое смешное что Назарина в разы лучше 
Но ебаная Марина не дает ему шансов 
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0
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