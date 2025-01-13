ВИДЕО. Трубин отметился красивым поступком после победы в Кубке лиги

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин отметился красивым поступком после победы в серии пенальти над «Спортингом» в финале Кубка португальской лиги.

23-летний голкипер стал одним из героев встречи. В серии пенальти он отразил удар Франсишку Тринкау, чем и принес победу своей команде.

После сделанного сейва Анатолий сразу же попал в объятия своих партнеров. Но всего через несколько секунд после этого украинец уже был рядом с Тринкау. Вратарь специально подошел к Франсишку, чтобы обнять его и поддержать из-за нереализованного пенальти.

Интересно, что в этот момент игроки «Бенфики» продолжали праздновать победу.