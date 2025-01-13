ВИДЕО. Трубин отметился красивым поступком после победы в Кубке лиги
Анатолий проявил уважение к сопернику
Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин отметился красивым поступком после победы в серии пенальти над «Спортингом» в финале Кубка португальской лиги.
23-летний голкипер стал одним из героев встречи. В серии пенальти он отразил удар Франсишку Тринкау, чем и принес победу своей команде.
После сделанного сейва Анатолий сразу же попал в объятия своих партнеров. Но всего через несколько секунд после этого украинец уже был рядом с Тринкау. Вратарь специально подошел к Франсишку, чтобы обнять его и поддержать из-за нереализованного пенальти.
Интересно, что в этот момент игроки «Бенфики» продолжали праздновать победу.
Belo gesto de Trubin 👏pic.twitter.com/AiKwRl60id— Cabine Desportiva (@CabineSport) January 11, 2025
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