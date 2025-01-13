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  4. ВИДЕО. Трубин отметился красивым поступком после победы в Кубке лиги
Португалия
13 января 2025, 11:28 | Обновлено 13 января 2025, 11:34
1332
0

ВИДЕО. Трубин отметился красивым поступком после победы в Кубке лиги

Анатолий проявил уважение к сопернику

13 января 2025, 11:28 | Обновлено 13 января 2025, 11:34
1332
0
ВИДЕО. Трубин отметился красивым поступком после победы в Кубке лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин отметился красивым поступком после победы в серии пенальти над «Спортингом» в финале Кубка португальской лиги.

23-летний голкипер стал одним из героев встречи. В серии пенальти он отразил удар Франсишку Тринкау, чем и принес победу своей команде.

После сделанного сейва Анатолий сразу же попал в объятия своих партнеров. Но всего через несколько секунд после этого украинец уже был рядом с Тринкау. Вратарь специально подошел к Франсишку, чтобы обнять его и поддержать из-за нереализованного пенальти.

Интересно, что в этот момент игроки «Бенфики» продолжали праздновать победу.

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Анатолий Трубин Спортинг Лиссабон Бенфика Кубок португальской лиги по футболу Спортинг - Бенфика видео Франсишку Тринкау
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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