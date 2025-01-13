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Украина. Премьер лига
13 января 2025, 11:53 | Обновлено 13 января 2025, 12:24
655
0

В Динамо отреагировали на слухи о подписании бразильца из УПЛ

Эдсона Фернандо в столичном клубе нет

13 января 2025, 11:53 | Обновлено 13 января 2025, 12:24
655
0
В Динамо отреагировали на слухи о подписании бразильца из УПЛ
ФК Рух. Эдсон Фернандо

Приближенные к киевскому «Динамо» анонимные источники отреагировали на слухи о просмотре бразильского полузащитника львовского «Руха» Эдсона Фернандо:

«Эдсона здесь и близко нет», – передает их слова ТаТоТаке.

Также журналисты подтвердили информацию, что в «Шахтере» рассчитывают на 26-летнего футболиста.

Первую половину сезона 2024/25 Эдсон Фернандо на правах аренды провел 13 матчей за мексиканский «Хуарес», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро, а его контракт с «Рухом» действует до 31 декабря 2025 года.

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Динамо Киев трансферы просмотр игроков трансферы УПЛ Рух Львов Эдсон Фернандо ТаТоТаке
Дмитро Вус Источник: ТаТоТаке
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