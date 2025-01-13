В Динамо отреагировали на слухи о подписании бразильца из УПЛ

Приближенные к киевскому «Динамо» анонимные источники отреагировали на слухи о просмотре бразильского полузащитника львовского «Руха» Эдсона Фернандо:

«Эдсона здесь и близко нет», – передает их слова ТаТоТаке.

Также журналисты подтвердили информацию, что в «Шахтере» рассчитывают на 26-летнего футболиста.

Первую половину сезона 2024/25 Эдсон Фернандо на правах аренды провел 13 матчей за мексиканский «Хуарес», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро, а его контракт с «Рухом» действует до 31 декабря 2025 года.