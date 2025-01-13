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  4. Клуб УПЛ попытается подписать украинского легионера из чемпионата Англии
Украина. Премьер лига
13 января 2025, 11:24 |
1178
0

Клуб УПЛ попытается подписать украинского легионера из чемпионата Англии

Черкасский ЛНЗ нацелился на Назария Русина

13 января 2025, 11:24 |
1178
0
Клуб УПЛ попытается подписать украинского легионера из чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

Черкасский ЛНЗ интересуется украинским нападающим английского «Сандерленда» Назарием Русиным, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, в подписании 26-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер черкащан Роман Григорчук, у которого во времена работы в одесском «Черноморце» сложились прекрасные отношения с игроком.

Отмечается, что если переход и состоится, то, скорее всего, на правах аренды.

В сезоне 2024/25 Назарий Русин провел 10 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.5 миллиона евро.

Ранее Sport.ua сообщал, что, кроме ЛНЗ, Назарием Русиным интересуется «Металлист 1925».

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Назарий Русин Роман Григорчук ЛНЗ Черкассы Сандерленд трансферы трансферы УПЛ Чемпионшип чемпионат Англии по футболу ТаТоТаке аренда игрока
Дмитро Вус Источник: ТаТоТаке
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