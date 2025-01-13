Клуб УПЛ попытается подписать украинского легионера из чемпионата Англии
Черкасский ЛНЗ нацелился на Назария Русина
Черкасский ЛНЗ интересуется украинским нападающим английского «Сандерленда» Назарием Русиным, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, в подписании 26-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер черкащан Роман Григорчук, у которого во времена работы в одесском «Черноморце» сложились прекрасные отношения с игроком.
Отмечается, что если переход и состоится, то, скорее всего, на правах аренды.
В сезоне 2024/25 Назарий Русин провел 10 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.5 миллиона евро.
Ранее Sport.ua сообщал, что, кроме ЛНЗ, Назарием Русиным интересуется «Металлист 1925».
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