В Реале нашли 3 футболистов, виновных в позорном поражении от Барселоны

В мадридском «Реале» выбрали трех игроков, которых считают виновными в унизительном поражении в финале Суперкубка Испании против каталонской «Барселоны» (2:5). Об этом сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, руководство королевского клуба было недовольно игрой француза Орельена Тчуамени, испанца Лукаса Васкеса и бразильца Винисиуса Жуниора.

Первые два футболиста разозлили боссов своей беспомощностью в игре в защите, а последний – отсутствием остроты в нападении.

Ранее сообщалось, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес может в ближайшее время уволить главного тренера команды Карло Анчелотти.