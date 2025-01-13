Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Реале нашли 3 футболистов, виновных в позорном поражении от Барселоны
Испания
13 января 2025, 15:24 | Обновлено 13 января 2025, 15:25
4321
2

В Реале нашли 3 футболистов, виновных в позорном поражении от Барселоны

Руководство клуба разочаровали Орельен Тчуамэни, Лукас Васкес и Винисиус Жуниор

13 января 2025, 15:24 | Обновлено 13 января 2025, 15:25
4321
2
В Реале нашли 3 футболистов, виновных в позорном поражении от Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

В мадридском «Реале» выбрали трех игроков, которых считают виновными в унизительном поражении в финале Суперкубка Испании против каталонской «Барселоны» (2:5). Об этом сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, руководство королевского клуба было недовольно игрой француза Орельена Тчуамени, испанца Лукаса Васкеса и бразильца Винисиуса Жуниора.

Первые два футболиста разозлили боссов своей беспомощностью в игре в защите, а последний – отсутствием остроты в нападении.

Ранее сообщалось, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес может в ближайшее время уволить главного тренера команды Карло Анчелотти.

По теме:
Не закрепился в Севилье. Чемпион мира 2022 возвращается в Ривер Плейт
ФИФА ввела трансферный запрет для двух клубов Ла лиги
Экс-полузащитник сборной Украины: «Такую Барселону тяжело остановить»
Орельен Тчуамени Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона Суперкубок Испании по футболу Винисиус Жуниор Лукас Васкес Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Вус Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали долгожданного новичка
Футбол | 13 января 2025, 15:15 0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали долгожданного новичка
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали долгожданного новичка

Тимур Стецьков стал игроком львовского клуба

Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
Футбол | 13 января 2025, 11:07 19
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти

Итальянский специалист близок к тому, чтобы потерять работу

Провалила первый сет. Костюк не без проблем стартовала на Australian Open
Теннис | 13.01.2025, 10:42
Провалила первый сет. Костюк не без проблем стартовала на Australian Open
Провалила первый сет. Костюк не без проблем стартовала на Australian Open
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
Футбол | 12.01.2025, 22:07
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
Футбол | 12.01.2025, 23:07
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
по поводу Васкеса это уже просто анекдот какой то.
взяли бы уже кого из дубля молодого. зачем в общем заслуженного человека выставлять клоуном, используя на позиции, где он играть никогда не умел?
Ответить
+1
Lulinnha
Васкесу новый контракт. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
12.01.2025, 00:53 24
Футбол
«Них*ра не будет». Спортврач – о новом повороте в допинг-скандале Мудрика
«Них*ра не будет». Спортврач – о новом повороте в допинг-скандале Мудрика
12.01.2025, 14:26 16
Футбол
Забросили 8 шайб. Сборная Украины стартовала на ЧМ по хоккею U-20
Забросили 8 шайб. Сборная Украины стартовала на ЧМ по хоккею U-20
11.01.2025, 18:17 26
Хоккей
Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
12.01.2025, 12:01 29
Футбол
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
12.01.2025, 04:05
Бокс
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
11.01.2025, 20:03
Бокс
Роналду выдвинул главное условие для продления контракта с Аль-Насром
Роналду выдвинул главное условие для продления контракта с Аль-Насром
12.01.2025, 10:52 2
Футбол
Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
12.01.2025, 12:49 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем