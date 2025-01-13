В Реале нашли 3 футболистов, виновных в позорном поражении от Барселоны
Руководство клуба разочаровали Орельен Тчуамэни, Лукас Васкес и Винисиус Жуниор
В мадридском «Реале» выбрали трех игроков, которых считают виновными в унизительном поражении в финале Суперкубка Испании против каталонской «Барселоны» (2:5). Об этом сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, руководство королевского клуба было недовольно игрой француза Орельена Тчуамени, испанца Лукаса Васкеса и бразильца Винисиуса Жуниора.
Первые два футболиста разозлили боссов своей беспомощностью в игре в защите, а последний – отсутствием остроты в нападении.
Ранее сообщалось, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес может в ближайшее время уволить главного тренера команды Карло Анчелотти.
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