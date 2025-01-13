ВИДЕО. Со звездой Холостяка. Как Милевский свое 40-летие праздновал
Бывший нападающий сборной Украины отмечал юбилей
В воскресенье, 12 января 2025 года, бывшему нападающему киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артему Милевскому исполнилось 40 лет.
Поздравить известного экс-футболиста, кроме круга близких друзей, приехала звезда ТВ-проекта «Холостяк» Лея Верич.
Судя по видео, опубликованному в сети, день рождения Артем праздновал в одном из кальян-баров Киева.
Ранее Артема Милевского с днем рождения официальным письмом поздравил президент киевского «Динамо» Игорь Суркис.
ВИДЕО. Со звездой Холостяка. Как Милевский свое 40-летие праздновал
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