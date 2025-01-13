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  4. ВИДЕО. Со звездой Холостяка. Как Милевский свое 40-летие праздновал
Украина. Премьер лига
13 января 2025, 10:42 |
1968
0

ВИДЕО. Со звездой Холостяка. Как Милевский свое 40-летие праздновал

Бывший нападающий сборной Украины отмечал юбилей

13 января 2025, 10:42 |
1968
0
ВИДЕО. Со звездой Холостяка. Как Милевский свое 40-летие праздновал
Артем Милевский

В воскресенье, 12 января 2025 года, бывшему нападающему киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артему Милевскому исполнилось 40 лет.

Поздравить известного экс-футболиста, кроме круга близких друзей, приехала звезда ТВ-проекта «Холостяк» Лея Верич.

Судя по видео, опубликованному в сети, день рождения Артем праздновал в одном из кальян-баров Киева.

Ранее Артема Милевского с днем рождения официальным письмом поздравил президент киевского «Динамо» Игорь Суркис.

ВИДЕО. Со звездой Холостяка. Как Милевский свое 40-летие праздновал

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Артем Милевский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу lifestyle видео видео-реклама день рождения
Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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