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  4. «Будто на приставке». Долгий расхвалил экс-легионера Динамо, игравшего в рф
Украина. Премьер лига
13 января 2025, 09:28 |
888
0

«Будто на приставке». Долгий расхвалил экс-легионера Динамо, игравшего в рф

Алексей Довгий вспомнил времена, когда Роман Еременко играл в киевском «Динамо»

13 января 2025, 09:28 |
888
0
«Будто на приставке». Долгий расхвалил экс-легионера Динамо, игравшего в рф
ФК Рух. Алексей Довгий

Воспитанник киевского «Динамо» Алексей Довгий, поигравший за ряд клубов Украинской Премьер-лиги, назвал сильнейших игроков УПЛ, против которых ему приходилось играть.

— Против какого футболиста тебе было сложнее всего играть?

– Финский динамовец Роман Еременко. У меня создавалось впечатление, что он вообще не терял мяч, он был как приклеен к его ноге. Вроде бы и знаешь, что он сейчас будет делать, а нет уже убежал. Роман словно на приставке играл. Технический, пластичный, скоростной. Как-то играл с ним на пляже во время отпуска, тогда понял, что это топ-футболист.

Роман Еременко играл за «Динамо» в период с 2009 по 2011 годы. После выступлений в Украине в его карьере было сразу несколько клубов из рф. Карьеру Роман пока не завершил и сейчас выступает на родине

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Роман Еременко Алексей Довгий Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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