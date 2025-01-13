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Испания
13 января 2025, 03:50 | Обновлено 13 января 2025, 03:57
197
0

Настоящий профессионал. Флик сдержанно отреагировал на победу Барселоны

Каталонский клуб одолел «Реал» со счетом 5:2

13 января 2025, 03:50 | Обновлено 13 января 2025, 03:57
197
0
Настоящий профессионал. Флик сдержанно отреагировал на победу Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги финального поединка Суперкубка Испании, в котором его подопечные обыграли мадридский «Реал» (5:2).

«После удаления Щенсны всем пришлось нелегко. Мы, тренеры, немного поговорили, и я благодарю их всех, потому что в итоге мы приняли правильное решение. И Иньяки отлично поработал, и мы защищались как команда. Мне это понравилось.

Еще раз, мы – команда. Вы могли видеть это после победы, ведь это всегда видно. Мы держимся вместе, и наша цель – извлекать уроки из каждой игры.

В больших клубах цель – выигрывать титулы. И это то, над чем мы работаем. Мы очень счастливы и горды, но нам нужно продолжать показывать, что мы стаем лучше в каждой игре», – сказал Флик.

Напомним, что Ханс впервые завоевал трофей с каталонской командой, поскольку только в мае 2024 года возглавил коллектив.

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Андрій Вітренко Источник: БК Барселона
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