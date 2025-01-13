«Слишком вялый». Реакция фанатов на игру Довбика в матче Рома – Болонья

12 января в 20-м туре Серии А «Рома» сыграла вничью с «Болоньей» со счетом 2:2.

Салемакерс открыл счет на 58-й минуте, выведя «Рому» вперед. На 61-й минуте Даллинга сравнял счет, а на 65-й минуте Фергюсон реализовал пенальти, сделав счет 2:1 в пользу «Болоньи». Артем Довбик провел весь матч и на 90+8-й минуте реализовал пенальти.

Несмотря на поздний гол, некоторые болельщики отметили, что Довбик мог проявить себя более активнее.

Aboliremo la povertà: «Довбик забил с пенальти в конце матча, но до этого он казался в секретной миссии, далеко от поля, чтобы не привлекать внимание!».

Peppe: «В любом случае, Довбик это столб, который не двигается впереди, проснись, Артем, прошу тебя».

Vincenzo Pecchia: «Вся игра, что меня больше всего удивляет, это гол в ничью. Матч, который был полностью под контролем, был упущен. Хорошо, что Довбик (которому, пожалуйста, нужно дать конкуренцию, потому что он не может быть основным игроком команды в таком виде) забил пенальти».

John_E57: «Этот Довбик, вместо того чтобы отдать пас на партнера, который входил в штрафную, сильно ударил по мячу, и в результате рикошета «Рома» потеряла баланс в атаке, что привело к голу в ничью от «Болоньи». Вот такая суть».

Enrico Pasini: «Позитивное: ничья с «Болоньей» и гол Довбика с пенальти на 98-й минуте (сомнительный?). Негативное: второй тайм был разочаровывающим. Ошибка Пеллегрини, из-за которой был назначен пенальти в пользу «Болоньи». Команда выглядела слишком пассивно, и я уже смирился с поражением до пенальти».

Limortanguerier: «Дерби выиграно (что было необходимо, учитывая тот ужас, который вы показываете уже месяцы, позоря нашу команду), и теперь будем жить на прошлых заслугах, да? Вы не понимаете, что такое профессионализм и амбиции. Ничья хороша только из-за того человека на их скамейке».

Gugly: «Мы пропустили первый гол в контратаке и не смогли противостоять «Болонье». В этом году все так».

Franspy: «Не можете ли вы найти хорошего нападающего? Играть с Довбиком как играть в меньшинстве, как если бы у нас был удаленный игрок. Он ничего не делает в матчах, лучшая его роль это удерживать мяч спиной к воротам, а сегодня он не сделал даже этого».

Mai la guerra: «Помимо игры Пеллегрини, главный вопрос это Довбик, слишком вялый, без силы и решимости, мало голов».