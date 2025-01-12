«Впечатляющее выступление». Фанаты отреагировали на победу МЮ над Арсеналом
Манчестер Юнайтед победил Арсенал 5:3 в серии пенальти в матче 1/32 финала Кубка Англии
12 января в матче 1/32 финала Кубка Англии «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» принимал «Манчестер Юнайтед». Основное время и овертайм завершились ничьей со счетом 1:1, а в серии пенальти победу одержал «Юнайтед» (5:3).
Игра началась с равной борьбы, и на 52-й минуте Бруну Фернандеш вывел «Манчестер Юнайтед» вперед. Но уже на 63-й минуте Габриэл сравнял счет. В середине второго тайма, на 72-й минуте, Мартин Эдегор не реализовал пенальти, что могло бы помочь «Арсеналу» выйти вперед. В итоге, после овертайма, «Юнайтед» выиграл серию пенальти.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» были довольны победе, а также очень благодарны отличной игре Байындыра.
Mr Arinze: «Арсенал» – это футбольные декораторы, они играют ради удовольствия, а не ради трофеев».
CraigBirtwistl2: «Артета до сих пор не выиграл ни одного трофея в качестве тренера «Арсенала».
Debbie Chelsea: «Вы все равно не выиграете трофей».
Kay Parker: «Это впечатляющее выступление».
FragstarGames: «Объясните мне, почему мы использовали Онану, когда у нас буквально есть этот парень, сидящий на скамейке запасных. Байындыр должен выходить в стартовом составе в каждом матче после такого выступления».
RomeInTheEast: «Ну, это не трофей, но приятно видеть командную работу».
Krishna Anand: «Абсолютно. Сегодня вся команда играла за эмблему. Далоту нужно быть дисциплинированным, все остальные выложились на 200%, никаких жалоб».
Iseunife The First: «Рад, что Зиркзе вышел на поле, чтобы пробить последний пенальти и принести нам победу. Он внес правильный вклад, как только вышел на поле в игре. Надеюсь, дальше его ждет только успех!».
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