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Испания
12 января 2025, 22:23 | Обновлено 12 января 2025, 22:37
235
0

ВИДЕО. Рафинья оформил дубль. Барселона продолжает шоу в Эль-Классико

Во втором тайме перевес каталонского клуба над Реалом достиг 4 мячей

12 января 2025, 22:23 | Обновлено 12 января 2025, 22:37
235
0
ВИДЕО. Рафинья оформил дубль. Барселона продолжает шоу в Эль-Классико
Getty Images/Global Images Ukraine

12 января в 21:00 проходит финальный матч за Суперкубок Испании, в котором встречаются «Реал» и «Барселона».

Команды играют в Саудовской Аравии в городе Джидда. Поединок принимает стадион King Abdullah Sports City.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 48-й минуте Рафинья Диас оформил дубль, продолжив шоу Барселоны (5:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram: все голы матча

ГОЛ! 1:5. Рафинья Диас, 48 мин

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Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона Суперкубок Испании по футболу видео голов и обзор Рафинья Диас
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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