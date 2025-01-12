Испания12 января 2025, 21:57 | Обновлено 12 января 2025, 22:37
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ВИДЕО. Яркий первый тайм. Бальде забил в раздевалку 4-й гол для Барселоны
После первой половины игры перевес каталонского клуба составляет 3 мяча
12 января 2025, 21:57 | Обновлено 12 января 2025, 22:37
633
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12 января в 21:00 проходит финальный матч за Суперкубок Испании, в котором встречаются «Реал» и «Барселона».
Команды играют в Саудовской Аравии в городе Джидда. Поединок принимает стадион King Abdullah Sports City.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 45+10-й минуте Алекс Бальде забил гол в раздевалку и довел перевес Барселоны до трех мячей (4:1).
❗️ ВИДЕО в Telegram: все голы матча
ГОЛ! 1:4. Алекс Бальде, 45+10 мин
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