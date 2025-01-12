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Испания
12 января 2025, 21:57 | Обновлено 12 января 2025, 22:37
633
0

ВИДЕО. Яркий первый тайм. Бальде забил в раздевалку 4-й гол для Барселоны

После первой половины игры перевес каталонского клуба составляет 3 мяча

12 января 2025, 21:57 | Обновлено 12 января 2025, 22:37
633
0
ВИДЕО. Яркий первый тайм. Бальде забил в раздевалку 4-й гол для Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine

12 января в 21:00 проходит финальный матч за Суперкубок Испании, в котором встречаются «Реал» и «Барселона».

Команды играют в Саудовской Аравии в городе Джидда. Поединок принимает стадион King Abdullah Sports City.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 45+10-й минуте Алекс Бальде забил гол в раздевалку и довел перевес Барселоны до трех мячей (4:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram: все голы матча

ГОЛ! 1:4. Алекс Бальде, 45+10 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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