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Испания
12 января 2025, 21:43 | Обновлено 12 января 2025, 22:12
375
0

ВИДЕО. Рафинья увеличил перевес Барселоны над Реалом до двух мячей

Игроку каталонского клуба удалось забить ударом головой на 39-й минуте

12 января 2025, 21:43 | Обновлено 12 января 2025, 22:12
375
0
ВИДЕО. Рафинья увеличил перевес Барселоны над Реалом до двух мячей
Getty Images/Global Images Ukraine

12 января в 21:00 проходит финальный матч за Суперкубок Испании, в котором встречаются «Реал» и «Барселона».

Команды играют в Саудовской Аравии в городе Джидда. Поединок принимает стадион King Abdullah Sports City.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 39-й минуте Рафинья Диас ударом головой увеличил преимущество Барселоны (3:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram: все голы матча

ГОЛ! 1:3. Рафинья Диас, 39 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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