ВИДЕО. Рафинья увеличил перевес Барселоны над Реалом до двух мячей

12 января в 21:00 проходит финальный матч за Суперкубок Испании, в котором встречаются «Реал» и «Барселона».

Команды играют в Саудовской Аравии в городе Джидда. Поединок принимает стадион King Abdullah Sports City.

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На 39-й минуте Рафинья Диас ударом головой увеличил преимущество Барселоны (3:1).

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ГОЛ! 1:3. Рафинья Диас, 39 мин