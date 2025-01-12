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Испания
12 января 2025, 21:39 | Обновлено 12 января 2025, 22:02
320
0

ВИДЕО. Левандовски с пенальти вывел Барселону вперед в Эль-Класико

В Саудовской Аравии проходит финальный матч за Суперкубок Испании

12 января 2025, 21:39 | Обновлено 12 января 2025, 22:02
320
0
ВИДЕО. Левандовски с пенальти вывел Барселону вперед в Эль-Класико
Getty Images/Global Images Ukraine

12 января в 21:00 проходит финальный матч за Суперкубок Испании, в котором встречаются «Реал» и «Барселона».

Команды играют в Саудовской Аравии в городе Джидда. Поединок принимает стадион King Abdullah Sports City.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 36-й минуте Роберт Левандовски реализовал пенальти и вывел Барселону вперед (2:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram: все голы матча

ГОЛ! 1:2. Роберт Левандовски, 36 мин (пен)

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Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона Суперкубок Испании по футболу видео голов и обзор Роберт Левандовски пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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