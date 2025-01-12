Испания12 января 2025, 21:39 | Обновлено 12 января 2025, 22:02
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ВИДЕО. Левандовски с пенальти вывел Барселону вперед в Эль-Класико
В Саудовской Аравии проходит финальный матч за Суперкубок Испании
12 января 2025, 21:39 | Обновлено 12 января 2025, 22:02
320
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12 января в 21:00 проходит финальный матч за Суперкубок Испании, в котором встречаются «Реал» и «Барселона».
Команды играют в Саудовской Аравии в городе Джидда. Поединок принимает стадион King Abdullah Sports City.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 36-й минуте Роберт Левандовски реализовал пенальти и вывел Барселону вперед (2:1).
❗️ ВИДЕО в Telegram: все голы матча
ГОЛ! 1:2. Роберт Левандовски, 36 мин (пен)
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