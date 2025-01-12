Испания12 января 2025, 21:27 | Обновлено 12 января 2025, 21:43
568
1
ВИДЕО. Отличное соло. Ламин Ямал сравнял счет для Барселоны
Матч за Суперкубок Испании проходит в саудовском городе Джидда
12 января 2025, 21:27 | Обновлено 12 января 2025, 21:43
568
1
12 января в 21:00 проходит финальный матч за Суперкубок Испании, в котором встречаются «Реал» и «Барселона».
Команды играют в Саудовской Аравии в городе Джидда. Поединок принимает стадион King Abdullah Sports City.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 22-й минуте Ламин Ямал сольным проходом сравнял счет для Барселоны (1:1).
❗️ ВИДЕО в Telegram: все голы матча
ГОЛ! 1:1. Ламин Ямал, 22 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 января 2025, 21:43 0
Игроку каталонского клуба удалось забить ударом головой на 39-й минуте
Футбол | 12 января 2025, 19:56 19
Основное время игры завершилось со счетом 1:1, серию выиграли красные дьяволы – 5:3
Футбол | 12.01.2025, 12:01
Футбол | 12.01.2025, 00:53
Бокс | 12.01.2025, 04:05
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Африканець поки рятує Барсу.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.01.2025, 16:52 456
11.01.2025, 13:32 3
11.01.2025, 07:49 5
11.01.2025, 18:45
11.01.2025, 14:10 86
12.01.2025, 14:31 16
12.01.2025, 12:49 1
Футбол