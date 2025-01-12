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Испания
12 января 2025, 21:27 | Обновлено 12 января 2025, 21:43
568
1

ВИДЕО. Отличное соло. Ламин Ямал сравнял счет для Барселоны

Матч за Суперкубок Испании проходит в саудовском городе Джидда

12 января 2025, 21:27 | Обновлено 12 января 2025, 21:43
568
1
ВИДЕО. Отличное соло. Ламин Ямал сравнял счет для Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

12 января в 21:00 проходит финальный матч за Суперкубок Испании, в котором встречаются «Реал» и «Барселона».

Команды играют в Саудовской Аравии в городе Джидда. Поединок принимает стадион King Abdullah Sports City.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 22-й минуте Ламин Ямал сольным проходом сравнял счет для Барселоны (1:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram: все голы матча

ГОЛ! 1:1. Ламин Ямал, 22 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Saar
Африканець поки рятує Барсу.
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