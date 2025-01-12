ВИДЕО. Отличное соло. Ламин Ямал сравнял счет для Барселоны

12 января в 21:00 проходит финальный матч за Суперкубок Испании, в котором встречаются «Реал» и «Барселона».

Команды играют в Саудовской Аравии в городе Джидда. Поединок принимает стадион King Abdullah Sports City.

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На 22-й минуте Ламин Ямал сольным проходом сравнял счет для Барселоны (1:1).

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ГОЛ! 1:1. Ламин Ямал, 22 мин