Испания12 января 2025, 21:12 | Обновлено 12 января 2025, 21:32
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ВИДЕО. Мбаппе забил быстрый гол за Реал в матче против Барселоны
Галактикос вышли вперед уже на 5-й минуте игры за Суперкубок Испании
12 января 2025, 21:12 | Обновлено 12 января 2025, 21:32
1422
0
12 января в 21:00 проходит финальный матч за Суперкубок Испании, в котором встречаются «Реал» и «Барселона».
Команды играют в Саудовской Аравии в городе Джидда на стадионе King Abdullah Sports City.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 5-й минуте Килиан Мбаппе забил быстрый гол за Реал в игре против Барселоны (1:0).
ГОЛ! 1:0. Килиан Мбаппе, 5 мин
❗️ ВИДЕО в Telegram: все голы матча
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