Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Мбаппе забил быстрый гол за Реал в матче против Барселоны
Испания
12 января 2025, 21:12 | Обновлено 12 января 2025, 21:32
1422
0

ВИДЕО. Мбаппе забил быстрый гол за Реал в матче против Барселоны

Галактикос вышли вперед уже на 5-й минуте игры за Суперкубок Испании

12 января 2025, 21:12 | Обновлено 12 января 2025, 21:32
1422
0
ВИДЕО. Мбаппе забил быстрый гол за Реал в матче против Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

12 января в 21:00 проходит финальный матч за Суперкубок Испании, в котором встречаются «Реал» и «Барселона».

Команды играют в Саудовской Аравии в городе Джидда на стадионе King Abdullah Sports City.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 5-й минуте Килиан Мбаппе забил быстрый гол за Реал в игре против Барселоны (1:0).

ГОЛ! 1:0. Килиан Мбаппе, 5 мин

❗️ ВИДЕО в Telegram: все голы матча

По теме:
ВИДЕО. Щенсны удален за фол против Мбаппе. Родриго забил со штрафного
ВИДЕО. Рафинья оформил дубль. Барселона продолжает шоу в Эль-Классико
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона Суперкубок Испании по футболу Килиан Мбаппе видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис обратился к Милевскому с официальным письмом
Футбол | 12 января 2025, 14:46 11
Суркис обратился к Милевскому с официальным письмом
Суркис обратился к Милевскому с официальным письмом

Президент киевского «Динамо» поздравил своего бывшего игрока с Днем рождения

ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
Хоккей | 12 января 2025, 14:31 16
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей

Вторая победа украинцев на турнире

Тренер сборной Украины U-20: «Так играть нельзя, это ужасно и недопустимо»
Хоккей | 11.01.2025, 22:44
Тренер сборной Украины U-20: «Так играть нельзя, это ужасно и недопустимо»
Тренер сборной Украины U-20: «Так играть нельзя, это ужасно и недопустимо»
«Них*ра не будет». Спортврач – о новом повороте в допинг-скандале Мудрика
Футбол | 12.01.2025, 14:26
«Них*ра не будет». Спортврач – о новом повороте в допинг-скандале Мудрика
«Них*ра не будет». Спортврач – о новом повороте в допинг-скандале Мудрика
ВИДЕО. Левандовски с пенальти вывел Барселону вперед в Эль-Класико
Футбол | 12.01.2025, 21:39
ВИДЕО. Левандовски с пенальти вывел Барселону вперед в Эль-Класико
ВИДЕО. Левандовски с пенальти вывел Барселону вперед в Эль-Класико
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
12.01.2025, 12:49 1
Теннис
Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем
Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем
11.01.2025, 09:24 2
Бокс
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
11.01.2025, 13:34
Футбол
«Спасибо, жадное пузо». Усик поблагодарил Фьюри после получения награды
«Спасибо, жадное пузо». Усик поблагодарил Фьюри после получения награды
12.01.2025, 01:15
Бокс
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
12.01.2025, 09:03 39
Футбол
Клопп назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Клопп назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
11.01.2025, 01:10 1
Футбол
Рейтинг зарплат в Роме. Сколько зарабатывает Довбик и какое у него место?
Рейтинг зарплат в Роме. Сколько зарабатывает Довбик и какое у него место?
10.01.2025, 17:42 9
Футбол
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
10.01.2025, 16:52 456
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем