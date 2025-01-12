ВИДЕО. Мбаппе забил быстрый гол за Реал в матче против Барселоны

12 января в 21:00 проходит финальный матч за Суперкубок Испании, в котором встречаются «Реал» и «Барселона».

Команды играют в Саудовской Аравии в городе Джидда на стадионе King Abdullah Sports City.

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На 5-й минуте Килиан Мбаппе забил быстрый гол за Реал в игре против Барселоны (1:0).

ГОЛ! 1:0. Килиан Мбаппе, 5 мин

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