ОФИЦИАЛЬНО. Израильский атакующий полузащитник стал игроком Полесья

Атакующий полузащитник Офек Битон перешел из иерусалимского «Хапоэля» в житомирское «Полесье».

За свою карьеру Битон выступал в составе «Хапоэль», «Секция Нес-Циона», «Хапоэль» и сыграл 145 матчей, забил 18 голов и отдал 11 голевых передач.

Также игрок вызывался в сборную Израиля, однако пока не дебютировал.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего игрока в 350 тысяч евро.

В этом сезоне футболист сыграл 7 матчей за «Хапоэль» и отдал одну голевую передачу.