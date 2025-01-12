Украина. Премьер лига12 января 2025, 21:04 | Обновлено 12 января 2025, 21:05
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ОФИЦИАЛЬНО. Израильский атакующий полузащитник стал игроком Полесья
Офек Битон продолжит карьеру в УПЛ
12 января 2025, 21:04 | Обновлено 12 января 2025, 21:05
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Атакующий полузащитник Офек Битон перешел из иерусалимского «Хапоэля» в житомирское «Полесье».
За свою карьеру Битон выступал в составе «Хапоэль», «Секция Нес-Циона», «Хапоэль» и сыграл 145 матчей, забил 18 голов и отдал 11 голевых передач.
Также игрок вызывался в сборную Израиля, однако пока не дебютировал.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего игрока в 350 тысяч евро.
В этом сезоне футболист сыграл 7 матчей за «Хапоэль» и отдал одну голевую передачу.
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Якак ж маячня, як дорослі люди могли таке вигадати.