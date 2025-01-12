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Украина. Премьер лига
12 января 2025, 21:04 | Обновлено 12 января 2025, 21:05
1019
1

ОФИЦИАЛЬНО. Израильский атакующий полузащитник стал игроком Полесья

Офек Битон продолжит карьеру в УПЛ

12 января 2025, 21:04 | Обновлено 12 января 2025, 21:05
1019
1
ОФИЦИАЛЬНО. Израильский атакующий полузащитник стал игроком Полесья
ФК Полесье. Офек Битон

Атакующий полузащитник Офек Битон перешел из иерусалимского «Хапоэля» в житомирское «Полесье».

За свою карьеру Битон выступал в составе «Хапоэль», «Секция Нес-Циона», «Хапоэль» и сыграл 145 матчей, забил 18 голов и отдал 11 голевых передач.

Также игрок вызывался в сборную Израиля, однако пока не дебютировал.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего игрока в 350 тысяч евро.

В этом сезоне футболист сыграл 7 матчей за «Хапоэль» и отдал одну голевую передачу.

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Іван Распутін Источник: ФК Полесье
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TolsTIyELF
У цього теж поспорт відібрати і змусити славити Величний клуб!
Якак ж маячня, як дорослі люди могли таке вигадати. 
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