Дубль Симонса. РБ Лейпциг одолел Вердер в матче на 6 голов
Матч закончился со счетом 4:2 в пользу быков
12 января состоялся матч 16-го тура Бундеслиги между «РБ Лейпцигом» и «Вердером».
Игра прошла на «Ред Булл Арене» в Лейпциге.
За хозяев дубль оформил полузащитник Хави Симонс, также по голу забили Беньямин Шешко и Кристоф Баумгартнер.
Гости ответили забитыми мячами Митчелла Вайзера и Оливера Берка.
В турнирной таблице «РБ Лейпциг», имея в своем активе 30 очков, занимает четвертое место. «Вердер» набрал 25 пунктов и занимает девятую позицию.
Бундеслига. 16-й тур. 12 января
РБ Лейпциг – Вердер – 4:2
Голы: Симонс, 24, 35, Шешко, 47, Баумгартнер, 90 – Вайзер, 26, Берк, 90+3
Аугсбург – Штутгарт – 0:1
Гол: Ундав, 65
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