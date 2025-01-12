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Штутгарт
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Германия
12 января 2025, 20:49 |
44
0

Дубль Симонса. РБ Лейпциг одолел Вердер в матче на 6 голов

Матч закончился со счетом 4:2 в пользу быков

12 января 2025, 20:49 |
44
0
Дубль Симонса. РБ Лейпциг одолел Вердер в матче на 6 голов
Getty Images/Global Images Ukraine

12 января состоялся матч 16-го тура Бундеслиги между «РБ Лейпцигом» и «Вердером».

Игра прошла на «Ред Булл Арене» в Лейпциге.

За хозяев дубль оформил полузащитник Хави Симонс, также по голу забили Беньямин Шешко и Кристоф Баумгартнер.

Гости ответили забитыми мячами Митчелла Вайзера и Оливера Берка.

В турнирной таблице «РБ Лейпциг», имея в своем активе 30 очков, занимает четвертое место. «Вердер» набрал 25 пунктов и занимает девятую позицию.

Бундеслига. 16-й тур. 12 января

РБ Лейпциг – Вердер – 4:2

Голы: Симонс, 24, 35, Шешко, 47, Баумгартнер, 90 – Вайзер, 26, Берк, 90+3

Аугсбург – Штутгарт – 0:1

Гол: Ундав, 65

Фотогалерея:

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РБ Лейпциг Вердер Хави Симонс Беньямин Шешко Кристоф Баумгартнер Аугсбург Штутгарт Дениз Ундав Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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