Спас команду. Стала известна оценка Довбика за гол в ворота Болоньи

12 января состоялся матч 20-го тура Серии А между «Болоньей» и «Ромой».

Игра прошла на «Стадио Ренато Далл'Ара» в Болонье.

Матч закончился со счетом 2:2.

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик провел на поле весь матч. На 90+8 минуте «волки», которые минимально проигрывали, получили шанс сравнять счет с пенальти. Довбик реализовал момент и вырвал ничью для своей команды. Статистический портал WhoScored оценил игру украинца в этом матче в 7.0 баллов.

Лучшим игроком поединка был признан одноклубник Артема – Анхелиньо (7.4).