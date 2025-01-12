Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спас команду. Стала известна оценка Довбика за гол в ворота Болоньи
Италия
12 января 2025, 21:31 | Обновлено 12 января 2025, 22:08
1579
1

Спас команду. Стала известна оценка Довбика за гол в ворота Болоньи

Матч закончился со счетом 2:2

12 января 2025, 21:31 | Обновлено 12 января 2025, 22:08
1579
1
Спас команду. Стала известна оценка Довбика за гол в ворота Болоньи
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

12 января состоялся матч 20-го тура Серии А между «Болоньей» и «Ромой».

Игра прошла на «Стадио Ренато Далл'Ара» в Болонье.

Матч закончился со счетом 2:2.

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик провел на поле весь матч. На 90+8 минуте «волки», которые минимально проигрывали, получили шанс сравнять счет с пенальти. Довбик реализовал момент и вырвал ничью для своей команды. Статистический портал WhoScored оценил игру украинца в этом матче в 7.0 баллов.

Лучшим игроком поединка был признан одноклубник Артема – Анхелиньо (7.4).

По теме:
ФОТО. Эмоции и празднование Довбика после гола на 90+8-й минуте
Болонья – Рома – 2:2. Довбик – герой стаи. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Как Довбик забил на 90+8-й минуте, хладнокровно реализовав пенальти
Анхелиньо Артем Довбик Рома Рим Болонья Болонья - Рома Серия A чемпионат Италии по футболу оценки WhoScored
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
Хоккей | 12 января 2025, 14:31 16
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей

Вторая победа украинцев на турнире

Драма на Эмирейтс. Ман Юнайтед в серии пенальти выбил Арсенал из Кубка
Футбол | 12 января 2025, 19:56 19
Драма на Эмирейтс. Ман Юнайтед в серии пенальти выбил Арсенал из Кубка
Драма на Эмирейтс. Ман Юнайтед в серии пенальти выбил Арсенал из Кубка

Основное время игры завершилось со счетом 1:1, серию выиграли красные дьяволы – 5:3

ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
Футбол | 12.01.2025, 00:53
ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
Футбол | 12.01.2025, 12:01
Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
ВИДЕО. Рафинья увеличил перевес Барселоны над Реалом до двух мячей
Футбол | 12.01.2025, 21:43
ВИДЕО. Рафинья увеличил перевес Барселоны над Реалом до двух мячей
ВИДЕО. Рафинья увеличил перевес Барселоны над Реалом до двух мячей
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
nivavn
то шо відомо про Довбика?
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение
Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение
11.01.2025, 14:10 86
Футбол
«Без денег для Ломаченко». Боксеру предстоит делать выбор
«Без денег для Ломаченко». Боксеру предстоит делать выбор
11.01.2025, 18:45
Бокс
Самый богатый клуб мира готовит трансфер лучшего игрока сборной Украины
Самый богатый клуб мира готовит трансфер лучшего игрока сборной Украины
11.01.2025, 07:49 5
Футбол
Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
12.01.2025, 12:49 1
Теннис
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
12.01.2025, 09:03 39
Футбол
Мощное усиление. Две звезды топового клуба согласились перейти в Барсу
Мощное усиление. Две звезды топового клуба согласились перейти в Барсу
11.01.2025, 20:21 1
Футбол
Майк Тайсон назвал лучшего панчера за всю историю бокса
Майк Тайсон назвал лучшего панчера за всю историю бокса
11.01.2025, 08:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем