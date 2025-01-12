Щенсны в основе. Известен состав Барселоны на финал Суперкубка против Реала

В воскресенье, 12 января, состоится финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной».

Игра пройдет в Джидде, что в Саудовской Аравии.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик определился со стартовым составом на матч.

В основном составе выйдет польский голкипер Войцех Щенсны, для которого эта игра станет третьим появлением на поле за «Барселону».

Начало поединка запланировано на 21:00 по киевскому времени.