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Испания
12 января 2025, 19:53 | Обновлено 12 января 2025, 20:07
1059
0

Щенсны в основе. Известен состав Барселоны на финал Суперкубка против Реала

Игра начнется в 21:00

12 января 2025, 19:53 | Обновлено 12 января 2025, 20:07
1059
0
Щенсны в основе. Известен состав Барселоны на финал Суперкубка против Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 12 января, состоится финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной».

Игра пройдет в Джидде, что в Саудовской Аравии.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик определился со стартовым составом на матч.

В основном составе выйдет польский голкипер Войцех Щенсны, для которого эта игра станет третьим появлением на поле за «Барселону».

Начало поединка запланировано на 21:00 по киевскому времени.

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Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона Суперкубок Испании по футболу стартовые составы Войцех Щенсны
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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