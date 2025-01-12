Щенсны в основе. Известен состав Барселоны на финал Суперкубка против Реала
Игра начнется в 21:00
В воскресенье, 12 января, состоится финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной».
Игра пройдет в Джидде, что в Саудовской Аравии.
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик определился со стартовым составом на матч.
В основном составе выйдет польский голкипер Войцех Щенсны, для которого эта игра станет третьим появлением на поле за «Барселону».
Начало поединка запланировано на 21:00 по киевскому времени.
¡𝐍𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐗𝐈 𝐩𝐚𝐫𝐚 #𝐄𝐥𝐂𝐥𝐚́𝐬𝐢𝐜𝐨! 👊 pic.twitter.com/CnI9QpmoHU— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 12, 2025
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