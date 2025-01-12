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  4. Без Лунина. Известен состав Реала на финал Суперкбука против Барселоны
Испания
12 января 2025, 19:01 |
665
0

Без Лунина. Известен состав Реала на финал Суперкбука против Барселоны

Игра начнется в 21:00

12 января 2025, 19:01 |
665
0
Без Лунина. Известен состав Реала на финал Суперкбука против Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В воскресенье, 12 января, состоится финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной».

Игра пройдет в Джидде, что в Саудовской Аравии.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти определился со стартовым составом на матч.

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин начнет этот матч на скамейке запасных.

Начало поединка запланировано на 21:00 по киевскому времени.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Барселона Суперкубок Испании по футболу Реал - Барселона стартовые составы
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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