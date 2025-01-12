Без Лунина. Известен состав Реала на финал Суперкбука против Барселоны

В воскресенье, 12 января, состоится финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной».

Игра пройдет в Джидде, что в Саудовской Аравии.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти определился со стартовым составом на матч.

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин начнет этот матч на скамейке запасных.

Начало поединка запланировано на 21:00 по киевскому времени.