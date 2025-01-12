Испания12 января 2025, 19:01 |
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Без Лунина. Известен состав Реала на финал Суперкбука против Барселоны
Игра начнется в 21:00
12 января 2025, 19:01 |
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В воскресенье, 12 января, состоится финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной».
Игра пройдет в Джидде, что в Саудовской Аравии.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти определился со стартовым составом на матч.
Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин начнет этот матч на скамейке запасных.
Начало поединка запланировано на 21:00 по киевскому времени.
📋✅ Our starting XI!— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) January 12, 2025
🆚 @FCBarcelona
#️⃣ #SuperSupercopa pic.twitter.com/SBDRDkA38G
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