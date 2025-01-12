ВИДЕО. Сумасшедшие 9 минут. Арсенал сравнял, красная МЮ, незабитый пенальти
На 61-й минуте кубкового матча был удален Далот, на 63-й сравнял Габриэль, а на 69-й смазал Эдегор
12 января проходит матч 1/32 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Арсенал и Манчестер Юнайтед.
Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
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После гола Бруну Фернандеша на 52-й красные дьяволы 9 минут удерживали преимущество. Но на 61-й был удален Диогу Далот после того, как получил вторую желтую.
А на 63-й сравнял Габриэл. Арсенал продолжил давить и рефери назначил 11-метровый в ворота красных дьяволов.
Однако Мартин Эдегор не сумел реализовать пенальти. Кипер гостей Алтай Байындыр отбил удар.
❗️ ВИДЕО. Сумасшедшие 9 минут. Арсенал сравнял, красная МЮ, незабитый пенальти
BAYINDIR DENIES ODEGAARD FROM THE SPOT😱@ManUtd #EmiratesFACup pic.twitter.com/2jxVD2tn5S— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 12, 2025
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