12 января проходит матч 1/32 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Арсенал и Манчестер Юнайтед.

Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После гола Бруну Фернандеша на 52-й красные дьяволы 9 минут удерживали преимущество. Но на 61-й был удален Диогу Далот после того, как получил вторую желтую.

А на 63-й сравнял Габриэл. Арсенал продолжил давить и рефери назначил 11-метровый в ворота красных дьяволов.

Однако Мартин Эдегор не сумел реализовать пенальти. Кипер гостей Алтай Байындыр отбил удар.

❗️ ВИДЕО. Сумасшедшие 9 минут. Арсенал сравнял, красная МЮ, незабитый пенальти