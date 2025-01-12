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Англия
12 января 2025, 18:41 | Обновлено 12 января 2025, 18:46
1022
0

ВИДЕО. Сумасшедшие 9 минут. Арсенал сравнял, красная МЮ, незабитый пенальти

На 61-й минуте кубкового матча был удален Далот, на 63-й сравнял Габриэль, а на 69-й смазал Эдегор

12 января 2025, 18:41 | Обновлено 12 января 2025, 18:46
1022
0
ВИДЕО. Сумасшедшие 9 минут. Арсенал сравнял, красная МЮ, незабитый пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

12 января проходит матч 1/32 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Арсенал и Манчестер Юнайтед.

Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После гола Бруну Фернандеша на 52-й красные дьяволы 9 минут удерживали преимущество. Но на 61-й был удален Диогу Далот после того, как получил вторую желтую.

А на 63-й сравнял Габриэл. Арсенал продолжил давить и рефери назначил 11-метровый в ворота красных дьяволов.

Однако Мартин Эдегор не сумел реализовать пенальти. Кипер гостей Алтай Байындыр отбил удар.

❗️ ВИДЕО. Сумасшедшие 9 минут. Арсенал сравнял, красная МЮ, незабитый пенальти

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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