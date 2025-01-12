Полесье изучает возможность досрочного разрыва контракта с легионером

Боснийский нападающий Адмир Бристрич может в ближайшее время покинуть «Полесье».

Житомирский клуб рассматривает возможность расторжения арендного соглашения с игроком. Брест не полетел с командой на зимние сборы в Турцию.

Его контракт принадлежит «Олимпии» из Любляны. Арендное соглашение может быть прекращено с согласия обеих сторон, сообщает Inside UPL.

Основной причиной стала утрата доверия со стороны главного тренера Имада Ашура после подписания уругвайского нападающего Факундо Батисты.

Впрочем, существует другой сценарий развития событий: босниец может остаться в структуре «Полесья» и выступать за дубль команды во Второй лиге до завершения аренды, действующей до 30 июня 2025 года.

Адмир Бристрич провел за житомирский клуб 7 матчей во всех турнирах. Он сделал результативную передачу в матче 17-го тура против донецкого «Шахтера».