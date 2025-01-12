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Украина. Премьер лига
12 января 2025, 18:39 | Обновлено 12 января 2025, 18:45
577
0

Полесье изучает возможность досрочного разрыва контракта с легионером

Адмир Бристрич может покинуть житомирскую команду в ближайшее время

12 января 2025, 18:39 | Обновлено 12 января 2025, 18:45
577
0
Полесье изучает возможность досрочного разрыва контракта с легионером
ФК Полесье Житомир. Адмир Бристрич

Боснийский нападающий Адмир Бристрич может в ближайшее время покинуть «Полесье».

Житомирский клуб рассматривает возможность расторжения арендного соглашения с игроком. Брест не полетел с командой на зимние сборы в Турцию.

Его контракт принадлежит «Олимпии» из Любляны. Арендное соглашение может быть прекращено с согласия обеих сторон, сообщает Inside UPL.

Основной причиной стала утрата доверия со стороны главного тренера Имада Ашура после подписания уругвайского нападающего Факундо Батисты.

Впрочем, существует другой сценарий развития событий: босниец может остаться в структуре «Полесья» и выступать за дубль команды во Второй лиге до завершения аренды, действующей до 30 июня 2025 года.

Адмир Бристрич провел за житомирский клуб 7 матчей во всех турнирах. Он сделал результативную передачу в матче 17-го тура против донецкого «Шахтера».

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Полесье Житомир Адмир Бристрич трансферы УПЛ трансферы свободный агент Олимпия Любляна аренда игрока Имад Ашур Факундо Батиста
Николай Степанов Источник: Telegram
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