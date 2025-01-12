Стало известно, почему Арсенал играет матч Кубка в особой форме
«Канониры» играют против «Манчестер Юнайтед»
В рамках Кубка Англии футболисты «Арсенала» играют в специальной белой форме, созданной для поддержки клубной инициативы «No More Red».
Эта кампания направлена на борьбу с насилием и преступлениями с применением ножей, а также на повышение осведомленности по защите молодежи от подобных угроз.
Интересно, что на футболках «канониров» нет фамилий футболистов, что выглядит непривычно.
Лондонский «Арсенал» принимает в третьем раунде Кубка Англии «Манчестер Юнайтед».
Кампания «No More Red» – это социальная инициатива футбольного клуба «Арсенал», направленная на борьбу с насилием и преступлениями с применением ножей. Она призвана привлечь внимание к проблеме роста уровня насилия среди молодежи в Великобритании и вдохновить общество на изменения.
В рамках этой инициативы клуб сотрудничает с благотворительными организациями, которые помогают молодежи в социализации, предлагают спортивные и творческие альтернативы, а также проводят просветительские кампании, направленные на предупреждение преступлений.
No More Red 🤍— Arsenal (@Arsenal) January 12, 2025
🤝 @adidasfootball & @adidasUK pic.twitter.com/LjGWPPNHAe
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 12 января в 21:00 по Киеву
Бобкин разочарован количеством удалений