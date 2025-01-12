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Англия
12 января 2025, 17:45 | Обновлено 12 января 2025, 18:00
531
0

Стало известно, почему Арсенал играет матч Кубка в особой форме

«Канониры» играют против «Манчестер Юнайтед»

12 января 2025, 17:45 | Обновлено 12 января 2025, 18:00
531
0
Стало известно, почему Арсенал играет матч Кубка в особой форме
Arsenal

В рамках Кубка Англии футболисты «Арсенала» играют в специальной белой форме, созданной для поддержки клубной инициативы «No More Red».

Эта кампания направлена на борьбу с насилием и преступлениями с применением ножей, а также на повышение осведомленности по защите молодежи от подобных угроз.

Интересно, что на футболках «канониров» нет фамилий футболистов, что выглядит непривычно.

Лондонский «Арсенал» принимает в третьем раунде Кубка Англии «Манчестер Юнайтед».

Кампания «No More Red» – это социальная инициатива футбольного клуба «Арсенал», направленная на борьбу с насилием и преступлениями с применением ножей. Она призвана привлечь внимание к проблеме роста уровня насилия среди молодежи в Великобритании и вдохновить общество на изменения.

В рамках этой инициативы клуб сотрудничает с благотворительными организациями, которые помогают молодежи в социализации, предлагают спортивные и творческие альтернативы, а также проводят просветительские кампании, направленные на предупреждение преступлений.

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Кубок Англии по футболу Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед Арсенал - Манчестер Юнайтед игровая форма
Олександр Сільченко Источник: ФК Арсенал Лондон
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