ВИДЕО. Вратарь бразильского клуба отпраздновал сэйв с пенальти очень рано

В первом туре чемпионата бразильского штата Паранаэнсе 2025 «Атлетико Паранаэнсе» одержал победу над командой «Парана» со счетом 2:1.

Этот матч запомнился курьезной ошибкой вратаря гостей Габриэла Гаспаротто. Во втором тайме при счете 0:1 арбитр назначил пенальти в ворота «Параны». Голкипер отразил удар и рано начал праздновать сейв, однако мяч вернулся на поле от перекладины, и Лукас Ди Йорио добил его в сетку.

Этот эпизод стал ключевым в матче, ведь «Атлетико Паранаэнсе» сравнял счет, а затем забил еще один гол и одержал победу (2:1).

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