Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк рассказал, что харьковский клуб «Металлист 1925» использует необычную систему GPS-трекинга во время тренировок:

«Металлист 1925 года использует необычную систему GPS-трекинга в тренировках. Из открытых источников можно узнать, что система Playermaker 2.0 была разработана CityGroup и впервые тестировалась именно в кампусе Манчестер Сити.

Идея системы состоит в треккинге не только физических данных, но и технических, таких как количество передач, сила удара, время на мяче, эффективность дриблинга или касания мяча. Такие данные бывает сложно трекнуть в режиме тренировок, ведь известные статические порталы Wyscout или StastBomb ведут учет в основном официальных игр, поэтому эта система может получить широкое применение.

В итоге Playermaker планирует стать конкурентом уже привычных нагрудных GPS-систем типа Catapult или StatSports. Согласно официальному сайту, комплект девайсов для одного игрока обойдется в £180, или же £6000, если речь идет обо всей команде и обслуживании системы.

Позитивно, что иностранные тренеры развивают аспект спортивной науки в Украине и пытаются субъективное впечатление об игре перенести в цифру».

Харьковскую команду «Металлист 1925» возглавляет нидерландский тренер Патрик ван Леувен.

ФОТО. Металлист 1925 использует необычную систему GPS-трекинга в тренировках