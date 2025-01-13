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Украина. Первая лига
13 января 2025, 06:03 | Обновлено 13 января 2025, 06:47
184
0

Металлист 1925 использует необычную систему GPS-трекинга в тренировках

Система впервые тестировалась в кампусе Манчестер Сити

13 января 2025, 06:03 | Обновлено 13 января 2025, 06:47
184
0
Металлист 1925 использует необычную систему GPS-трекинга в тренировках
ФК Металлист 1925

Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк рассказал, что харьковский клуб «Металлист 1925» использует необычную систему GPS-трекинга во время тренировок:

«Металлист 1925 года использует необычную систему GPS-трекинга в тренировках. Из открытых источников можно узнать, что система Playermaker 2.0 была разработана CityGroup и впервые тестировалась именно в кампусе Манчестер Сити.

Идея системы состоит в треккинге не только физических данных, но и технических, таких как количество передач, сила удара, время на мяче, эффективность дриблинга или касания мяча. Такие данные бывает сложно трекнуть в режиме тренировок, ведь известные статические порталы Wyscout или StastBomb ведут учет в основном официальных игр, поэтому эта система может получить широкое применение.

В итоге Playermaker планирует стать конкурентом уже привычных нагрудных GPS-систем типа Catapult или StatSports. Согласно официальному сайту, комплект девайсов для одного игрока обойдется в £180, или же £6000, если речь идет обо всей команде и обслуживании системы.

Позитивно, что иностранные тренеры развивают аспект спортивной науки в Украине и пытаются субъективное впечатление об игре перенести в цифру».

Харьковскую команду «Металлист 1925» возглавляет нидерландский тренер Патрик ван Леувен.

ФОТО. Металлист 1925 использует необычную систему GPS-трекинга в тренировках

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Николай Степанов Источник: Hospital Pass
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