Статистика: сколько было задействовано игроков и легионеров в сезоне УПЛ

У першій частині поточного сезону Української Прем'єр-ліги було задіяно 405 футболістів, 90 з яких – легіонери.

Найбільшу кількість гравців у осінній частині УПЛ задіяло київське «Динамо» – 29 футболістів.

Для порівняння: у сезоні 2023/24 було задіяно 490 футболістів, 91 з яких – легіонери.

Найбільшу кількість гравців під час попереднього сезону задіяла луганська «Зоря» – 40.