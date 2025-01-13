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Украина. Премьер лига
13 января 2025, 06:53 | Обновлено 13 января 2025, 07:08
81
0

Статистика: сколько было задействовано игроков и легионеров в сезоне УПЛ

Украинская Премьер-лига опубликовала статистические данные

13 января 2025, 06:53 | Обновлено 13 января 2025, 07:08
81
0
Статистика: сколько было задействовано игроков и легионеров в сезоне УПЛ
УПЛ. ФК Динамо

У першій частині поточного сезону Української Прем'єр-ліги було задіяно 405 футболістів, 90 з яких – легіонери.

Найбільшу кількість гравців у осінній частині УПЛ задіяло київське «Динамо» – 29 футболістів.

Для порівняння: у сезоні 2023/24 було задіяно 490 футболістів, 91 з яких – легіонери.

Найбільшу кількість гравців під час попереднього сезону задіяла луганська «Зоря» – 40.

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Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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