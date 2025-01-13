Украина. Премьер лига13 января 2025, 06:53 | Обновлено 13 января 2025, 07:08
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Статистика: сколько было задействовано игроков и легионеров в сезоне УПЛ
Украинская Премьер-лига опубликовала статистические данные
13 января 2025, 06:53 | Обновлено 13 января 2025, 07:08
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У першій частині поточного сезону Української Прем'єр-ліги було задіяно 405 футболістів, 90 з яких – легіонери.
Найбільшу кількість гравців у осінній частині УПЛ задіяло київське «Динамо» – 29 футболістів.
Для порівняння: у сезоні 2023/24 було задіяно 490 футболістів, 91 з яких – легіонери.
Найбільшу кількість гравців під час попереднього сезону задіяла луганська «Зоря» – 40.
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