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  4. ВИДЕО. Динамо вышло вперед. Киевляне отметились в ворота ФКСБ
Украина. Премьер лига
12 января 2025, 16:29 |
72
0

ВИДЕО. Динамо вышло вперед. Киевляне отметились в ворота ФКСБ

Гол забил полузащитник Виталий Буяльский

12 января 2025, 16:29 |
72
0
ВИДЕО. Динамо вышло вперед. Киевляне отметились в ворота ФКСБ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Буяльський

В воскресенье, 12 января, проходит товарищеский матч между «Динамо» и «ФКСБ» [Стяуа].

Игра проходит на спортивной арене «Глориа» в Белеке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 20-й минуте хавбек киевлян Виталий Буяльский вывел свою команду вперед.

Товарищеский матч. 12 января

Динамо – ФКСБ [Стяуа] – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Буяльский, 20

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы ФКСБ (Стяуа) Бухарест видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Виталий Буяльский
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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