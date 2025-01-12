Украина. Премьер лига12 января 2025, 16:29 |
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ВИДЕО. Динамо вышло вперед. Киевляне отметились в ворота ФКСБ
Гол забил полузащитник Виталий Буяльский
12 января 2025, 16:29 |
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В воскресенье, 12 января, проходит товарищеский матч между «Динамо» и «ФКСБ» [Стяуа].
Игра проходит на спортивной арене «Глориа» в Белеке.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 20-й минуте хавбек киевлян Виталий Буяльский вывел свою команду вперед.
Товарищеский матч. 12 января
Динамо – ФКСБ [Стяуа] – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Буяльский, 20
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