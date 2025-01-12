ВИДЕО. Динамо вышло вперед. Киевляне отметились в ворота ФКСБ

В воскресенье, 12 января, проходит товарищеский матч между «Динамо» и «ФКСБ» [Стяуа].

Игра проходит на спортивной арене «Глориа» в Белеке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 20-й минуте хавбек киевлян Виталий Буяльский вывел свою команду вперед.

Товарищеский матч. 12 января

Динамо – ФКСБ [Стяуа] – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Буяльский, 20