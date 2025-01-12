Украина. Премьер лига12 января 2025, 15:25 | Обновлено 12 января 2025, 15:30
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Попытка №2. Стал известен состав киевского Динамо на игру с ФКСБ
Первую игру киевский клуб проиграл со счетом 1:3 против немецкого Магдебурга
12 января 2025, 15:25 | Обновлено 12 января 2025, 15:30
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12 января на тренировочном сборе в Турции киевское «Динамо» проведет свой второй товарищеский матч. Соперником украинской команды станет румынская «ФКСБ».
Начало игры запланировано на 16:00 по киевскому времени.
Главный тренер «Динамо» объявил стартовый состав на матч:
«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Волошин, Шапаренко, Ванат, Кабаев, Тымчик, Буяльский, Михавко, Биловар, Михайленко.
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