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Украина. Премьер лига
12 января 2025, 15:25 | Обновлено 12 января 2025, 15:30
1239
1

Попытка №2. Стал известен состав киевского Динамо на игру с ФКСБ

Первую игру киевский клуб проиграл со счетом 1:3 против немецкого Магдебурга

12 января 2025, 15:25 | Обновлено 12 января 2025, 15:30
1239
1
Попытка №2. Стал известен состав киевского Динамо на игру с ФКСБ
ФК Динамо Киев

12 января на тренировочном сборе в Турции киевское «Динамо» проведет свой второй товарищеский матч. Соперником украинской команды станет румынская «ФКСБ».

Начало игры запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Главный тренер «Динамо» объявил стартовый состав на матч:

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Волошин, Шапаренко, Ванат, Кабаев, Тымчик, Буяльский, Михавко, Биловар, Михайленко.

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чемпионат Украины по футболу Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы ФКСБ (Стяуа) Бухарест стартовые составы
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Перець
Ну склад бойовий ,тільки перемоги 
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