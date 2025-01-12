Попытка №2. Стал известен состав киевского Динамо на игру с ФКСБ

12 января на тренировочном сборе в Турции киевское «Динамо» проведет свой второй товарищеский матч. Соперником украинской команды станет румынская «ФКСБ».

Начало игры запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Главный тренер «Динамо» объявил стартовый состав на матч:

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Волошин, Шапаренко, Ванат, Кабаев, Тымчик, Буяльский, Михавко, Биловар, Михайленко.